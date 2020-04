Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : voici 5 caractéristiques qui en font des smartphones vraiment premium

Après avoir dominé le marché du milieu de gamme, Xiaomi s'attaque désormais au secteur des smartphones premium avec les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Mais ont-ils les bons arguments techniques nécessaires pour mériter ce titre ?

Lancés en France depuis le 7 avril, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro marquent une véritable rupture avec les habitudes de Xiaomi. Avec ces deux smartphones, la marque chinoise fait sa première incursion dans l’univers des smartphones ultra haut de gamme. Avec pour conséquence des caractéristiques techniques premium, et un prix qui grimpe logiquement.

Ces deux appareils sont plus accessibles financièrement en passant par SFR, qui permet d’étaler le paiement sur plusieurs mois. En effet, le Xiaomi Mi 10 est au prix d’achat de 119 euros avec un forfait SFR 60 Go. Rendez-vous à la fin de l’article pour découvrir l’offre.

Un écran impressionnant

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro partagent le même écran et donc la même qualité d’affichage. Il s’agit d’une dalle OLED de 6,67 pouces aux contrastes excellents et à la luminosité élevée. 2020 oblige, la dalle est à un taux de rafraîchissement à 90 Hz, contre 60 Hz traditionnellement. Cela permet à l’écran d’afficher jusqu’à 90 images par seconde pour augmenter la sensation de fluidité lors de la navigation et de la consommation de contenus. Sur ce point, tout le monde s’accorde sur le fait qu’il est difficile de revenir à un écran de 60 Hz une fois qu’on a essayé un affichage avec un taux de rafraîchissement élevé.

L’écran dispose également de bords incurvés et d’un poinçon qui loge la caméra frontale. Au total, il recouvre près de 90 % de la face avant, pour offrir une meilleure immersion lors de l’utilisation.

Le processeur le plus puissant du moment

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro font partie des premiers smartphones à sortir équipés du processeur Snapdragon 865, ici avec 8 Go de RAM LPPDR5. Ce SoC de Qualcomm est ce qu’il se fait de plus puissant à l’heure actuelle sur Android. Il va sans dire que ces deux smartphones sont capables de faire tourner toutes les applications du Play Store sans difficulté, même les jeux les plus gourmands. Détail qui a son importance, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont compatibles avec le réseau 5G dans leur version de base, leur assurant ainsi une belle longévité.

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont respectivement équipés d’une batterie de 4 780 et 4 500 mAh. La batterie est plus petite sur le modèle le plus premium, mais celui-ci est équipé d’une charge ultra rapide à 50 watts qui permet de récupérer 30 % de batterie en 10 minutes seulement. Le Xiaomi Mi 10 lui profite d’une charge rapide à 30 watts, ce qui est déjà excellent.

La polyvalence en photo

C’est principalement sur la partie photo que les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro se différencient l’un de l’autre. Le Xiaomi Mi 10 Pro est équipé de 4 capteurs photo :

capteur principal de 108 mégapixels

capteur avec objectif ultra grand-angle de 20 mégapixels

capteur avec objectif zoom optique ×3,6 de 8 mégapixels

capteur avec objectif zoom optique ×2 de 12 mégapixels

Une configuration très complète qui permet au Xiaomi Mi 10 Pro de proposer de nombreux modes de prise de vue, du macro jusqu’au zoom optique ×5. Le zoom hybride quant à lui peut aller jusqu’à ×10, avec des photos de bonne qualité parfaitement exploitables.

Le Xiaomi Mi 10 lui est équipé du même capteur principal de 108 mégapixels, mais il ne profite pas de toutes les capacités zoom du Xiaomi Mi 10 Pro. Le capteur ultra grand-angle passe également à 13 mégapixels.

Les 5 caractéristiques premium des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro en bref :

la compatibilité avec le réseau 5G

le puissant processeur Snapdragon 865

la polyvalence photo grâce aux 4 capteurs

la charge ultra rapide, de 50 ou 30 watts selon le modèle

l’écran OLED avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro à partir de 119 euros

Une telle montée en gamme de la part de Xiaomi se répercute sur le prix des produits : le Xiaomi Mi 10 est lancé à 799 euros et le Xiaomi Mi 10 Pro à 999 euros. Il existe cependant un moyen de diminuer le prix d’achat, en les achetant avec un forfait SFR. Avec un forfait SFR 60 Go (engagement 24 mois), le prix d’achat du Xiaomi Mi 10 passe à 119 euros, et celui du Xiaomi Mi 10 Pro à 299 euros. Il faut également ajouter une facilité de paiement de 8 euros par mois pendant 24 mois.

En plus de ce tarif préférentiel, une paire d’écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 est offerte pour tout achat de l’un de ces deux smartphones avant le 7 mai. Enfin, Xiaomi s’engage à reverser 50 euros à la Fondation de recherche de l’AP-HP pour la lutte contre le Covid-19 pour toute commande d’un téléphone de la série Mi 10.

Pour rappel, le forfait SFR 60 Go est extrêmement complet. Il est proposé au tarif de 20 euros la première année, puis 25 euros à partir de la deuxième. Voici ce qu’il comprend chaque mois :

60 Go de données mobiles depuis la France, les DOM et l’Europe

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Europe

Divers avantages sont également inclus. Parmi ces avantages, on trouve le prêt d’un smartphone en cas de casse ou de vol, ou encore une deuxième carte SIM gratuite avec 1 Go de data pour les montres connectées par exemple.