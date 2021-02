Google Play Music, c’est vraiment fini et votre bibliothèque musicale avec

Le service vit ses derniers jours. Google Play Music cessera définitivement d'exister le 24 février prochain. La firme commence à prévenir tous ceux qui n'ont pas encore récupéré leurs données. Tout doit disparaître à la fin du mois.

Dernier avertissement avant arrêt définitif ! Google Play Music, c’est bel et bien la fin. Et il y a désormais une date officielle pour cela : le 24 février 2021.

Si le service musical s’est arrêté fin décembre 2020, Google avait laissé un peu de temps à ses utilisateurs pour se retourner, sauvegarder leurs morceaux ou les transférer vers YouTube Music. Mais visiblement, beaucoup ne s’en sont pas encore occupés. Alors, la firme vient d’envoyer un ultime mail de rappel dont 9to5Google a eu une copie.

Après février, il ne restera plus rien

À compter de la fin février, toutes les informations associées à votre compte Play Music vont être supprimées. Cela concerne en premier lieu les listes de vos morceaux ajoutés à votre bibliothèque, les stations de radio, votre historique d’écoute et de recherches, mais aussi les informations sur vos achats, les mentions, etc.

Le 24 février 2021, nous supprimerons toutes vos données Google Play Music. Cela inclut votre bibliothèque musicale avec tous vos morceaux, achats et tout ce que vous avez ajouté à partir de Google Play Music. Après cette date, il n’y aura aucun moyen de le récupérer.

Pour conserver ces infos, Google a prévu un outil, Google Takeout, qui permet de télécharger une copie hors ligne. Sinon, vous pouvez utiliser l’outil intégré pour migrer vers YouTube Music. Et si vous aviez réalisé l’opération en amont, mais avez apporté des modifications, il est possible de mettre sa bibliothèque YouTube Music à jour en transférant une dernière fois ses données.

Si vous n’avez pas la patience d’attendre jusqu’au 24 février et de laisser Google faire, vous pouvez d’ores et déjà aller supprimer vous-même votre bibliothèque musicale et certaines de vos informations.