Twitter voudrait copier Facebook en modifiant son bouton « J’aime »

Comme sur Facebook depuis 2016, le réseau social prévoit d’offrir plus de fonctionnalités à ses utilisateurs en développant les réactions par emojis à ses tweets.

L’actualité est toujours aussi riche du côté de l’oiseau bleu. La développeuse Jane Manchun Wong, connue pour débusquer les nouveautés à venir sur les réseaux sociaux, nous apprenait récemment l’arrivée prochaine d’une offre payante sur le réseau social du nom de « Twitter Blue ». Cette fois-ci, elle dévoile l’introduction d’emojis pour réagir à des tweets. Concrètement, en plus du bouton j’aime, introduit en 2015 en remplacement des favoris symbolisés par des étoiles, des réactions type « hmm », « sad », « haha », mais aussi « cheer », semblables à ce que propose déjà Facebook, devraient être ajoutées au réseau social.

The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis

Twitter is working on Tweet Reactions view:

La réaction à des tweets pourrait débarquer alors que le bilan Twitter de l’année 2020 montre que les emoji « rire en pleurant » et « visage qui pleure » étaient parmi les plus utilisés.

Ainsi, cette nouvelle fonctionnalité Twitter devrait s’adapter aux habitudes des utilisateurs sur le réseau social. TechCrunch rapportait en mars le fait que Twitter sondait déjà ses utilisateurs sur le potentiel d’ajouter un ensemble plus large de réactions à des tweets, afin de s’engager plus rapidement sur l’application. Parmi les propositions, on retrouvait même des boutons « d’accord », « pas d’accord »…

En fait ce n’est pas la première fois que l’oiseau bleu réfléchit à l’enrichissement de son réseau. En 2015 nous avions déjà eu droit à un petit aperçu de réactions par emojis à des tweets.

I can't believe they're finally letting me 💯 tweets (The best part is that it's not even a joke, I just found this…) pic.twitter.com/cyJ6Lmfhgx

Mieux, en 2018 Twitter testait en catimini les votes positifs et négatifs pour des tweets, d’après un message posté à l’époque par l’expert des médias sociaux Matt Navarra.

Twitter is experimenting with UP and DOWN voting for tweets*

*but the concept may never go live#twitterfornews #ona18 pic.twitter.com/j2DqtOuYZV

— Matt Navarra (@MattNavarra) September 16, 2018