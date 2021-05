Accessibilité : Twitter retravaille ses emojis pour mieux représenter le handicap

À l’occasion de la journée mondiale des Mobilités et de l’Accessibilité le 30 avril, Twitter est revenu sur ses nombreux projets en faveur de la représentation du handicap. Parmi eux, l’ajout prochain d’emoji plus efficients autour de l’accessibilité.

Depuis quelques années, la tech a compris le rôle important qu’elle pouvait jouer dans l’accès aux objets connectés pour les personnes en situation de handicap. Il faut dire qu’on estime à plus d’un milliard le nombre de personnes concernées dans le monde. Et encore plus en cette journée mondiale des Mobilités et de l’Accessibilité le 30 avril.

Du jeu vidéo au smartphone, l’accessibilité devient réalité

De nombreuses fonctionnalités sont désormais présentes dans les configurations de smartphones pour mieux détecter les personnes, de montres connectées telles que l’Apple Watch qui active des fonctions pour fauteuil roulant, ou bien avec l’aide vocale qui se déploie sur tous les supports comme les téléviseurs, dans les pas des assistants vocaux.

Le jeu vidéo n’est pas en reste. Les fabricants comme Xbox et PlayStation ont intégré des réglages dans leurs paramètres pour ajuster les fonctions pour les malvoyants, malentendants ou personnes à mobilité réduite. Xbox a également mis en place un guide de bonnes pratiques pour accompagner les développeurs de jeu et rendre leurs œuvres plus accessibles pour les joueurs.

Twitter veut offrir plus de visibilité

Sur les réseaux sociaux, la prise de conscience devient manifeste aussi pour aider les utilisateurs concernés. Twitter s’est depuis longtemps penché sur la question. La plateforme au petit oiseau bleu veut se voir en porte-voix de tous. Elle a ajouté des fonctions pour simplifier l’usage avec la possibilité pour chacun de rajouter des légendes aux photos, mais aussi avec l’ajout de sous-titres automatiques pour les vidéos et les messages audio.

Vous pouvez ajouter une légende à la photo de votre tweet Indiquez la légende de la photo sur Twitter

Depuis quelques années, des personnalités handicapées se sont ainsi offert bien plus de visibilité pour plaider la cause de nombreux anonymes en partageant leur quotidien, leurs galères et leurs astuces via Twitter. C’est ici notamment que Philousports, atteint d’une myopathie, s’est fait connaître en parlant de son quotidien de fan de sport et de jeux vidéo. Mais à l’écrit, tout le monde est sur un doigt d’égalité. Le compte @AccessibleTous se sert, quant à lui, de la plateforme pour montrer les difficultés des personnes en situation de handicap.

Les Amis, à l'occasion de cette journée mondiale des Mobilités et de l'accessibilité et les jours suivants, rejoignez @Jaccede et recensons ensemble un maximum de lieux Accessibles ! https://t.co/NrdphffMql pic.twitter.com/NLpwZvNR9a — Accessible POUR TOUS ♿ (@AccessibleTOUS) April 30, 2021

Mais chez Twitter, on sait que faire mieux accepter l’idée de handicap passe aussi par une meilleure représentation. Et sur le réseau social comme sur tous les autres, les emojis sont souvent le signe le plus visible. On compte une trentaine d’emojis en lien avec les différents handicaps sur les différentes plateformes. Apple avait été à l’initiative en faisant valider une douzaine de petites images (fauteuil roulant, chien guide d’aveugle, prothèse, personne avec canne, etc.) il y a quelques années avant d’enrichir sa proposition auprès du Unicode Consortium, l’organisation de coordination et validation Unicode des emoji.

Des emoji plus précis sur le handicap

Twitter veut y aller aussi de son lot pour enrichir vos messages. Forte de deux équipes dédiées aux questions sur le handicap, l’entreprise de Jack Dorsey veut rendre le réseau plus inclusif avec un Centre d’excellence pour l’accessibilité (@TwitterDesign) et une équipe Experience Accessibility (@TwitterA11y) qui travaille sur l’amélioration des fonctionnalités dans ses produits. Un compte @TwitterAble, regroupant des employés bénévoles, a même lancé une campagne de sensibilisation sur le sujet pour encourager les personnes concernées à partager leurs expériences derrière le hashtag #DisableAndAble.

Les propositions d’emoji pour illustrer le handicap // Source : Twitter Design Les propositions d’emoji pour illustrer le handicap // Source : Twitter Design

Pour accompagner cette initiative et rendre l’accessibilité plus visible, les deux équipes Twitter ont décidé de repenser les emoji utilisés sur la plateforme. Un côté ludique pour accentuer et valoriser la représentation de manière plus précise pour chaque utilisateur. Le Twemoji, la base de pictogrammes du réseau social, va ainsi prochainement s’enrichir de nouvelles représentations plus précises pour inclure les identités de genre, la couleur de peau, en plus des différentes spécificités. Une façon de mettre le handicap à la même hauteur que toutes les autres situations représentées dans les tweets.