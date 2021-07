Google : le pass sanitaire pourrait bientôt s’ajouter nativement sur Android

Google a annoncé ouvrir son « API for Passes » aux gouvernements et aux organismes de santé pour intégrer nativement le pass sanitaire sous Android, au travers d'une carte vaccinale.

D’ordinaire surtout voué aux structures commerciales, bancaires ou aux compagnies de transport (entre autres) souhaitant ajouter des cartes à Google Pay, l’API for Passes de Google va s’ouvrir aux gouvernements et aux organismes de santé. Cela pourrait à terme permettre aux utilisateurs de smartphones Android d’ajouter directement sur leur appareil le pass sanitaire obtenu après vaccination contre le COVID-19. Cette mesure, pour l’instant annoncée uniquement aux États-Unis, devrait s’étendre à d’autres pays par la suite. On ignore encore si la France, qui compte pour l’instant beaucoup sur son application TousAntiCovid, serait intéressée par ce système s’il s’étend un jour à l’Europe.

Une fonction laissée à la discrétion des autorités

« Une fois que l’utilisateur aura enregistré la version numérique de sa carte Covid sur son appareil, il pourra y accéder via un raccourci sur l’écran d’accueil de son appareil, même s’il est hors ligne ou dans des zones où le service internet est faible », explique Google. Une fonction qui est toutefois laissée à la discrétion des autorités qui devront choisir d’exploiter (ou non) l’API ouvert par Google afin de proposer cette option aux personnes vaccinées.

Dans une note de blog, datée du 30 juin, Google explique que cette nouveauté sera en tout cas sécurisée. La firme assure que la carte de vaccination ne sera pas partagée à Google et qu’elle ne sera — heureusement — pas exploitée à des fins de ciblage publicitaire. On apprend par ailleurs que les informations qu’elle contient, par nature sensibles, seront stockées localement et protégées par mot de passe, code PIN ou par le biais d’une méthode d’identification biométrique en fonction de ce que l’utilisateur utilise habituellement sur son smartphone.