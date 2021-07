Bande de filles, Divine, Peau d’âne… Netflix met en avant plus de 200 films français

Pour doper son offre en contenus hexagonaux, Netflix met à l'honneur une sélection de plus de 200 films du cinéma français. A compter du 14 juillet, Emotions à la française propose 10 collections thématiques, dont quelques chefs d'oeuvre du 7e Art.

La fête nationale, c’est aussi sur Netflix. En ce 14 juillet, le service de streaming vidéo fait la part belle au cinéma français.

Le reproche est souvent fait aux Netflix, Disney+ et autres Amazon Prime Video de ne valoriser que les grosses productions américaines. Il faut avouer que l’accent est désormais mis sur les contenus originaux nationaux, –à la demande très appuyée du ministère de la Culture, il ne faut pas se le cacher.

Cela passe par la création de productions françaises chez Netflix et Disney+, mais aussi par un accent un peu plus appuyé sur les trésors cinématographiques nationaux. La firme de Los Gatos l’a bien compris et est allée piocher dans son vaste catalogue pour mettre en lumière plus de 200 œuvres à travers 10 collections thématiques.

De Truffaut à Sciamma, le 7e Art à la française

Emotions à la française va permettre à certains abonnés de découvrir ou redécouvrir quelques-uns des plus grands chefs-d’œuvre du 7e Art dont Jacques Demy (Les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort), Jacques Tati (Mon oncle), François Truffaut (Le Dernier métro, Les 400 coups) ou encore Claude Sautet (César et Rosalie, les Choses de la vie) ou Bertrand Tavernier (Le Juge et l’assassin).

Des films plus récents comme Bande de filles de Céline Sciamma, Mortel de Frédéric Garcia, Divinesde Houda Benyamina sont également annoncés ainsi que des thématiques dédiées à Jean-Paul Belmondo et ses plus grands films (Toc Toc Badaboum !), à la Nouvelle Vague, aux comédies ou bien aux humoristes avec plusieurs one-man/woman shows.

« Rire, pleurer, frémir », Netflix annonce la couleur de cette sélection disponible dès ce mercredi. Elle sera disponible sur le site comme sur l’application dès ce mercredi 14 juillet, jour de Fête nationale. L’objectif avoué est de mettre en avant les trésors français de l’immense catalogue maison.

Les programmes à suivre

QUAND ON N’A QUE L’AMOUR

Un+Une de Claude Lelouch

Un homme qui me plaît de Claude Lelouch

L’inconnu du lac de Alain Guiraudie

Casse-tête chinois de Cédric Klapisch

César et Rosalie de Claude Sautet

Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sautet

L’enfer de Claude Chabrol

La femme d’à côté de François Truffaut

Le dernier métro de François Truffaut

Va, vis et deviens de Radu Mihaileanu

Much Loved de Nabil Ayouch

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet

Les demoiselles de Rochefort de Jacques Demy

Peau d’âne de Jacques Demy

La baie des anges de Jacques Demy

La tête en friche de Jean Becker

La belle et la bête de Christophe Gans

La délicatesse de David Foenkinos et Stéphane Foenkinos

Un peu, beaucoup, aveuglément de Clovis Cornillac

Mal de pierres de Nicole Garcia

120 battements par minute de Robin Campillo

La vie d’Adèle de Abdellatif Kechiche

Jules et Jim de François Truffaut

Mon oncle d’Amérique de Alain Resnais

Domicile conjugal de François Truffaut

Molière de Laurent Tirard et Ariane Mnouchkine

Les deux anglaises et le continent de François Truffaut

Lola de Jacques Demy

VOYAGE DANS L’INTIME

Ma part du gâteau de Cédric Klapisch

La fille du patron de Olivier Loustau

3 Cœurs de Benoît Jacquot

La guerre est déclarée de Valérie Donzelli

Gainsbourg (Vie Héroïque) de Joann Sfar

Le prix du succès de Teddy Lussi-Modeste

Une affaire de femmes de Claude Chabrol

Jonas de Christophe Charrier

Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet

Gauguin, voyage de Tahiti de Edouard Deluc

Sparring de Samuel Jouy

Betty de Claude Chabrol

Le gang des antillais de Jean-Claude Barny

L’ÂGE DE TOUS LES POSSIBLES

La crème de la crème de Kim Chapiron

Le tournoi de Elodie Namer

Bande de filles de Céline Sciamma

Grave de Julia Ducournau

Banlieusards de Kerry James et Leila Sy

À 14 ans de Hélène Zimmer

Les 400 coups de François Truffaut

Chouf de Karim Dridi

Mercenaire de Sacha Wolff

Divines de Houda Benyamina

Petite Fille de Sébastien Lifshitz

Les petits princes de Vianney Lebasque

Mortel de Frédéric Garcia

La vraie vie des profs de Emmanuel Klotz et Albert Pereira Lazaro

Les grands de Vianney Lebasque & Joris Morio

Stella de Sylvie Verheyde

West Coast de Benjamin Weill

Corniche Kennedy de Dominique Cabrera

Vampires de Benjamin Dupas & Isaure Pisani-Ferry

Seuls de David Moreau

Le ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar

LES GRANDS CINÉASTES FRANÇAIS : (RE)DÉCOUVREZ LES

Mon oncle de Jacques Tati

Coup de torchon de Bertrand Tavernier

Le mépris de Jean-Luc Godard

La cérémonie de Claude Chabrol

Les choses de la vie de Claude Sautet

Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy

Plein soleil de René Clément

Monsieur Klein de Joseph Losey

Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville

8 Femmes de François Ozon

La vie d’Adèle de Abdellatif Kechiche

Mon oncle d’Amérique de Alain Resnais

Mon roi de Maïwenn

L’avenir de Mia Hansen-Løve

Hors la vie de Maroun Bagdadi

Divines de Houda Benyamina

Détective de Jean-Luc Godard

La tortue rouge de Michael Dudok de Wit

La vie et rien d’autre de Bertrand Tavernier

Merci pour le chocolat de Claude Chabrol

Rien ne va plus de Claude Chabrol

L’amour en fuite de François Truffaut

Un flic de Jean-Pierre Melville

Nocturama de Bertrand Bonello

La fleur du mal de Claude Chabrol

Madame Bovary de Claude Chabrol

L’horloger de Saint-Paul de Bertrand Tavernier

Voir du pays de Delphine Coulin et Muriel Coulin

Le juge et l’assassin de Bertrand Tavernier

Vivement dimanche de François Truffaut

Code inconnu de Michael Haneke

RIRE ENSEMBLE

Le pari de Didier Bourdon et Bernard Campan

Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati

Playtime de Jacques Tati

L’arnacoeur de Pascal Chaumeil

Encore heureux de Benoît Graffin

La cité de la peur de Alain Berberian

Five de Igor Gotesman

Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste

Babysitting 1 et 2 de Philippe Lacheau et Nicolas Benamou

L’ascension de Ludovic Bernard

Good Luck Algeria de Farid Bentoumi

Au bout du conte de Agnès Jaoui

Sur la piste du Marsupilami de Alain Chabat

Bienvenue à Marly-Gomont de Julien Rambaldi

Lascars de Albert Pereira Lazaro et Emmanuel Klotz

Le Magnifique de Philippe de Broca

Dix pour cent de Fanny Herrero

Family Business de Igor Gotesman

H de Kader Aoun et Xavier Matthew

A coup sûr de Delphine De Vigan

Camping à la ferme de Jean-Pierre Sinapi

L’un dans l’autre de Bruno Chiche

8 femmes de François Ozon

Jamais le premier soir de Mélissa Drigeard

Fatal de Michaël Youn

MILF de Axelle Laffont

Fonzy de Isabelle Doval

Coco de Gad Elmaleh

Chouchou de Merzak Allouache

Safari de Olivier Baroux

Associés contre le crime de Pascal Thomas

Incontrôlable de Raffy Shart

Mon oncle deJ acques Tati

Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro

Un plan parfait de Pascal Chaumeil

Girls with balls de Olivier Afonso

TOC TOC BADABOUM !

Le Professionnel de Georges Lautner

L’As des As de Gérard Oury

Le corps de mon ennemi de Henri Verneuil

L’incorrigible de Philippe de Broca

Flic ou Voyou de Georges Lautner

Cartouche de Philippe de Broca

Le Marginal de Jacques Deray

Pierrot le fou de Jean-Luc Godard

Le Magnifique de Philippe de Broca

Hold Up de Alexandre Arcady,

Les Morfalous de Henri Verneuil

L’Héritier de Philippe Labro

Le guignolo de Georges Lautner

Joyeuses Pâques de Georges Lautner

A bout de souffle de Jean-Luc Godard

Un homme qui me plaît de Claude Lelouch

Peur sur la ville de Henri Verneuil

Stavisky de Alain Resnais

Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville

ÇA VA SECOUER

Balle Perdue de Guillaume Pierret

Carlos de Olivier Assayas

Oxygène de Alexandre Aja

Ne le dis à personne de Guillaume Canet

Mutafukaz de Shoujirou Nishimi et Guillaume « Run » Renard

Burn Out de Yann Gozlan

Sentinelle de Julien Leclercq

Caïd de Ange Basterga et Nicolas Lopez

La révolution de Aurélien Molas et Gaïa Guasti

Lupin de George Kay et François Uzan

Vampires de Benjamin Dupas et Isaure Pisani-Ferry

Bronx de Olivier Marchal

Dérapages de Ziad Doueiri

L’immortel de Richard Berry

L’assaut de Julien Leclercq

Yamakasi de Ariel Zeitoun

Criminal France de George Kay et Jim Field Smith

Un flic de Jean-Pierre Melville

Transferts de Claude Scasso et Patrick Benedek

Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec de Luc Besson

DANS LE TOURBILLON DE LA NOUVELLE VAGUE

Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy

Les demoiselles de Rochefort de Jacques Demy

Pierrot le fou de Jean-Luc Godard

Le mépris de Jean-Luc Godard

Les 400 coups de François Truffaut

À bout de souffle de Jean-Luc Godard

Jules et Jim de François Truffaut

Fahrenheit 451 de Ramin Bahrani

La peau douce de François Truffaut

Tirez sur le pianiste de

La baie des anges de Jacques Demy

Baisers volés de

Lola de Jacques Demy

Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution de Jean-Luc Godard

MARATHON DU RIRE

Artus: saignant à point

Baptiste Lecaplain: Origines

Baptiste Lecaplain: se tape l’affiche

Blanche Gardin: Bonne Nuit Blanche

Blanche Gardin: Je parle toute seule

Dany Boon: Des Hauts-De-France

Fadily Camara: La plus drôle de tes copines

Fary: Hexagone

Fary: Is the New Black

Gad: Gone Wild

Malik Bentalha: se la raconte

Mustapha El Atrassi: La Cigale Vous Appartient

Thomas VDB: Bon Chienchien

RÊVES ANIMÉS POUR PETITS ET GRANDS