Spotify : l’offre HiFi se dévoile un peu plus dans une vidéo leakée

Un utilisateur de Reddit affirme avoir pu modifier l'application Spotify pour afficher l'écran de présentation de l'offre HiFi du service de streaming de musique.

En février dernier, Spotify annonçait travailler sur un nouveau service pour son offre de streaming de musique : Spotify HiFi. Depuis… plus rien. Six mois plus tard, cette nouvelle offre se fait toujours attendre, alors même que la firme suédoise annonçait une disponibilité « plus tard dans l’année ».

Néanmoins, alors même que les détails de l’offre et que le catalogue se font toujours attendre, un utilisateur sur Reddit affirme avoir pu accéder à l’écran de lancement de Spotify HiFi, ainsi qu’à la présentation du service en « modifiant l’application », sans plus de détails. Ces informations sont donc à prendre avec quelques pincettes.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube, on peut ainsi voir l’écran des paramètres actuels de l’application Spotify sur Android, en version 8.6.48.796 puis les différentes phases de présentation de Spotify HiFi. À en croire la vidéo mise en ligne, Spotify HiFi permettrait de modifier automatiquement les paramètres de qualité audio par défaut. Par ailleurs, lors de l’écoute des titres, pour s’assurer que la qualité « HiFi » est bien proposée, une petite icône serait affichée sur l’écran de lecture au sein de l’application.

Plusieurs critères nécessaires pour profiter de la qualité HiFi

Si l’icône ne s’affiche pas en vert, mais en blanc, il serait possible d’appuyer dessus pour comprendre pourquoi la version lossless du morceau n’est pas jouée et comment y remédier. Il pourrait par exemple s’agir d’un problème de débit ou de matériel utilisé. Spotify incite par ailleurs à écouter les titres en lossless à l’aide de Spotify Connect. Il faut dire que cette fonctionnalité permet de profiter de sa musique en Wi-Fi sur des enceintes connectées généralement plus à même de profiter d’un rendu en qualité HiFi. Certains appareils Spotify Connect devraient ainsi s’afficher comme étant compatibles avec Spotify HiFi tandis que d’autres n’afficheraient pas l’icône.

Enfin, le dernier écran mis en avant indique que Spotify HiFi permettrait de « profiter au mieux de Spotify Premium ». Une formulation qui suggèrerait donc que la qualité HiFi sera proposée directement dans l’offre Spotify Premium à 9,99 euros par mois, sans surcoût pour les utilisateurs. Spotify suivrait ainsi la voie ouverte par Apple Music et Amazon Music en ne facturant pas cette qualité HiFi à un prix supérieur comme le font Deezer et Tidal. Initialement, Spotify avait pourtant indiqué que l’offre HiFi nécessiterait un supplément à son abonnement mensuel.

Spotify Télécharger Spotify gratuitement APK

Pour rappel, Spotify HiFi est prévu pour proposer des titres en qualité CD, c’est-à-dire en 16 bits à 44,1 kHz, soit 1,411 Mbps, contre 320 kbps pour la qualité la plus élevée disponible actuellement sur Spotify Premium.