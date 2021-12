Twitter ajoute le sous-titrage automatiquement à vos vidéos

Grâce à sa dernière mise à jour, Twitter propose désormais le sous-titrage automatique des vidéos ajoutées sur son réseau social. Une bonne initiative en termes d’accessibilité, mais aussi d’usage pour tous ceux qui n’aiment pas mettre le son.

Jamais le dernier pour améliorer l’utilisation de son réseau social pour les personnes en situation de handicap, Twitter poursuit ses ajouts de nouvelles fonctions qui serviront également au plus grand nombre.

Après les photos avec descriptif audio pour les malvoyants ou les emoji plus représentatifs, voici venir enfin le sous-titrage des vidéos, comme cela existe déjà sur YouTube. Annoncée de longue date, la fonction est en cours de déploiement dans le monde entier et pour tous les supports, a annoncé l’entreprise désormais dirigée par Parag Agrawal depuis la démission de Jack Dorsey en novembre.

Que vous soyez sur iPhone ou smartphone Android, voire sur la version desktop, Twitter va ajouter des sous-titres automatiquement, mais seulement si vous venez d’ajouter votre vidéo nativement dans un nouveau tweet après la mise à jour. Pour les anciennes vidéos déjà publiées avec vos messages, cela ne fonctionnera pas.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.

Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings

Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 14, 2021