Google supprime encore un de ses services, mais promis, il ne vous manquera pas

Google a mis fin à l'application Google Slides sur Wear OS. Cette application compagnon permettait de contrôler des présentations directement depuis son poignet.

Google est coutumier de mettre certains de ses services à l’abandon. On a ainsi une pensée émue pour Google Plus, Inbox, Google Reader, Google Allo ou Picasa. La dernière suppression en date n’est cependant pas aussi drastique que celles citées précédemment et concerne Google Slides… sur montres connectées.

C’est peut-être une découverte pour vous, mais il était en effet possible, jusqu’à présent, de contrôler des présentations Google Slides — l’équivalent de Microsoft Powerpoint ou Apple Keynote — directement à son poignet sur les montres Wear OS. Or, comme l’a repéré le site 9to5Google, l’application compagnon a finalement disparu du Google Play Store.

« Google Slides n’apparaît plus dans la section wearable « Applications sur votre téléphone » du Play Store ou avec le filtre de recherche pour montres connectées. L’application n’a pas été mise à jour ces dernières années et a apparemment été conçue avec l’ancienne méthode et non pas de manière autonome », indique le site spécialisé dans l’actualité de Google.

Une alternative proposée par Samsung

Par ailleurs, comme le souligne 9to5Google, l’application Google Slides pour Wear OS, lancée en 2016, était sujet à de nombreux bugs. L’idée de Google Slides sur Wear OS n’était pas d’afficher les présentations sur l’écran de sa montre — l’affichage est bien trop petit — mais de les contrôler directement depuis son poignet en passant d’un écran à l’autre simplement à l’aide de l’écran tactile.

Heureusement, des solutions du même type existent, comme l’indique 9to5Google. C’est le cas notamment de l’application PPT Controller. Développée par Samsung à l’occasion de la sortie des Galaxy Watch 4 et Watch 4 Active en septembre dernier, l’application est proposée nativement sur le Google Play Store et ne nécessite pas d’utiliser une montre ou un smartphone Samsung. Elle va permettre aussi bien de contrôler des présentations PowerPoint sur ordinateur que des présentations Google Slides simplement en connectant la montre en Bluetooth au PC.

