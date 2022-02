Snapchat : comment changer son nom d’utilisateur ?

Snapchat permet désormais de modifier son nom d'utilisateur ou d'utilisatrice. On vous explique comment faire pour en changer.

Encore très populaire, notamment pour sa messagerie, Snapchat n’est pas exempt de défauts et certaines fonctionnalités sont réclamées à cors et à cris par ses abonné·e·s. C’est le cas par exemple de la possibilité de changer de pseudo.

À partir du 23 février 2022, tous les Snapchatteurs, que ce soit sur iOS ou Android vont pouvoir changer leur nom d’utilisateur ou d’utilisatrice sans que cela n’impact sur leur liste d’amis, leur code Snap, leur score, etc.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait plaire à celles et ceux qui se sont inscrits très jeunes sur la plateforme à son lancement en 2011 (déjà) et ont évolué, portant un regard plus critique sur leur identifiant choisi une décennie plus tôt.

Comment modifier son nom d’utilisateur Snapchat ?

Pour changer de nom d’utilisateur, c’est très simple :

Cliquez sur votre Bitmoji en haut à gauche de l’écran pour ouvrir votre profil ; Allez dans les paramètres (l’icône d’engrenage en haut à droite) ; Appuyez sur « Nom d’utilisateur« , puis sélectionnez « Modifier le nom d’utilisateur« ; Cliquez sur « continuer« ; Choisissez un nouveau pseudonyme, puis cliquez sur « suivant » et reconnectez-vous.

Attention : pour éviter que cela devienne une véritable foire (et éventuellement que certains en profitent pour se faire passer pour quelqu’un d’autre), Snapchat limite le nombre de changements à un par an. Aussi, il est important de bien choisir son nouveau nom d’utilisateur ou d’utilisatrice et de faire attention à ne pas faire une faute de frappe.

