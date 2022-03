Faire un double de ses clés ou badges grâce à son smartphone ? Voici la promesse tenue de SecurClés

Avec SecurClés, vous allez enfin cesser de remettre au lendemain la reproduction de votre clé ou de votre badge d'immeuble. L'entreprise vous permet de réaliser des doubles depuis une application mobile en quelques minutes, sans que vous ayez à vous rendre chez le serrurier.

On peut commander un taxi, une pizza et même prendre une assurance depuis son smartphone. Alors pourquoi pas un double de ses clés ou de ses badges ? Il existe déjà une app pour ça. Il est maintenant possible de réaliser une reproduction d’une clé ou d’un badge depuis son téléphone, sans même avoir à se déplacer. Cette prouesse, on la doit à l’application SecurClés, une entreprise française qui bouleverse le petit monde de la serrurerie.

Simplicité d’utilisation, procédé sécurisé et tarif avantageux : voici tout ce qu’il y a savoir sur la reproduction de clés et badges par SecurClés.

La promesse de SecurClés

Un smartphone doté d’un appareil photo, l’application SecurClés, une feuille blanche et la clé originale : c’est tout ce dont vous avez besoin pour faire un double de vos clés en 3 minutes seulement. La procédure est d’une simplicité enfantine. Une fois l’application téléchargée, SecurClés vous demandera de réaliser des photos de votre clé sur une feuille blanche. L’entreprise s’occupe ensuite de les transmettre auprès du fabricant de votre clé ou d’une usine certifiée. C’est la garantie d’avoir une reproduction fidèle et fonctionnelle. SecurClés se targue d’un taux de réussite qui s’élève à 99,6 %. Et si la clé ne fonctionne pas, l’entreprise vous rembourse ou vous fait parvenir un nouveau double.

Lorsque les photos sont validées par SecurClés, l’entreprise s’engage à vous livrer les clés standards et badges à partir de 48 heures ouvrés. Les modèles de clés les plus sécurisés peuvent nécessiter un délai plus important en raison de leur complexité. Toutes les clés sont ensuite garanties 10 ans.

SecurClés fonctionne aussi avec les badges. En plus d’une photo, il faudra toutefois utiliser la fonction NFC de votre smartphone. En posant votre badge sur votre smartphone, la puce NFC sera capable de transmettre les informations nécessaires à SecurClés pour réaliser un double. Cette fonction n’est toutefois disponible que sur les smartphones Android, en raison des limitations imposées par iOS.

Et en pratique ?

Dans les faits, la promesse de SecurClés est parfaitement tenue. Nous avons réalisé une reproduction d’une clé de garage en passant par l’application mobile. L’inscription et la réalisation des photos ne prennent pas plus de 3 minutes. Vous recevrez ensuite deux mails. Le premier pour consulter l’offre de SecurClés, qui comprend notamment le prix. Le second sert à vous identifier auprès d’un huissier. Une fois la commande payée, SecurClés transmet les informations à l’usine. Une clé parfaitement fonctionnelle nous a ensuite été livrée très rapidement.

Après avoir pris les photos, nous avons reçu rapidement la clé par voie postale.

Est-ce que SecurClés est sécurisé ?

Faire un double de ses clés est une tâche sensible. Tombées entre de mauvaises mains, les informations nécessaires pour réaliser une reproduction peuvent permettre à n’importe qui d’ouvrir votre porte. SecurClés a ainsi pensé à tout pour éviter que cela arrive, et proposer une solution encore plus sécurisée qu’en boutique.

Votre compte n’héberge pas d’information personnelle

SecurClés ne vous demandera jamais votre nom et prénom, ni votre adresse ou votre numéro de téléphone. De cette manière, ni SecurClés ni une personne tierce ne peut pas faire de lien entre une clé et des informations personnelles.

Une livraison anonymisée

SecurClés recommande de choisir une livraison dans un point relais ou chez une personne de confiance. De cette manière, jamais la clé et l’adresse où elle peut être utilisée ne sont affichées simultanément.

Des contrôles de sécurité

Comme chez un serrurier, SecurClés vous demandera une carte de propriété pour réaliser un double d’une clé de haute sécurité. Il est ainsi impossible de réaliser un double dans un but malveillant.

Pour les clés traditionnelles, SecurClés fait appel à un cabinet d’huissier afin d’identifier la commande grâce à un système de code de vérification. Une procédure qui n’est pas obligatoire selon la loi, mais qui ajoute un niveau de sécurité. En cas de besoin, un juge pourra remonter jusqu’à l’acheteur du double de la clé.

Un paiement anonymisé

SecurClés fait appel à une plateforme partenaire lors du paiement. Ainsi, l’entreprise ne peut pas relier le nom lié à une carte bancaire avec une clé.

Quelles sont les clés et badges que l’on peut reproduire chez SecurClés ?

Clés standards, à trous, ou encore de haute sécurité : SecurClés est capable de reproduire tous types de clés, sans oublier les badges. Surtout, l’entreprise française fournit des clés parfaitement identiques aux originales, et pas de simples doubles. Car à la différence des boutiques de serrurerie, les clés sont directement fabriquées par les constructeurs ou des usines certifiées.

Enfin, SecurClés offre des tarifs attractifs à celles et ceux qui ont besoin d’une reproduction. Ils varient selon le type de clés :

à partir de 9,99 euros pour une clé standard

à partir de 29,99 euros pour une clé de sécurité à trous

à partir de 39,99 euros pour une clé de haute sécurité

à partir de 29,99 euros pour un badge d’immeuble