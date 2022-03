Spotify Car Mode : découvrez la nouvelle interface pour écouter vos playlist au volant

Spotify commence à déployer une nouvelle interface, baptisée Car mode, adaptée à l'écoute de musique dans sa voiture.

En fin d’année dernière, on apprenait que Spotify mettait fin à l’affichage voiture sur smartphone. La fin d’une fonctionnalité particulièrement appréciée des conducteurs qui leur permettait de pouvoir gérer facilement sa musique au volant sur Android grâce à de grosses icônes sans distraction.

À l’époque, le service de streaming de musiques suédois annonçait ne pas avoir complètement abandonné les conducteurs et explorer « activement de nouvelles manières de vous faire profiter d’expériences améliorées pour la conduite ». Spotify souhaitait donc mettre fin à l’affichage voiture « Car View » afin de se concentrer sur le développement d’un nouveau mode de visualisation. Néanmoins, c’est tout ce qu’on savait de ce projet en novembre dernier. Finalement, le site 9to5Google a pu nous en apprendre davantage ce jeudi.

Le site spécialisé dans l’actualité des différentes plateformes de Google a en effet mis la main sur une nouvelle version de l’application Spotify sur Android profitant d’un nouveau « Mode voiture » (Car Mode en anglais). Il s’agit d’une nouvelle interface qui se met en route lorsque vous utilisez le smartphone connecté en Bluetooth au système audio d’une voiture. « L’ajout le plus important du Mode Voiture de Spotify par rapport à l’ancienne version est que les conducteurs peuvent désormais naviguer et rechercher différents morceaux facilement », indique 9to5Google.

Une interface complète, mais plus lisible

Contrairement à l’affichage voiture, le mode voiture permet en effet de profiter de l’application complète de Spotify et non pas uniquement du lecteur vidéo, mais dans une interface simplifiée. En bas de l’écran, les utilisateurs ont ainsi accès à trois icônes leur permettant de naviguer entre l’écran d’accueil, la recherche vocale et leur bibliothèque.

Les pages sont également simplifiées par rapport au mode de navigation classique de Spotify, avec un affichage plus grand, des pochettes d’albums plus larges et des textes plus espacés. Sur l’écran de lecture, seules quelques icônes sont affichées pour éviter de distraire le conducteur, avec lecture/pause, retour en arrière, piste suivante, favoris, aléatoire et recherche vocale.

On ignore encore quand ce nouveau mode dédié aux conducteurs sera disponible pour tous les utilisateurs. Pour l’heure, il semble encore s’agir d’une expérimentation de la part de Spotify, tous les utilisateurs n’y ayant pas encore accès. L’interface pourra ainsi encore évoluer dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

Par ailleurs, signalons que cette fonctionnalité n’est pour l’heure intégrée qu’à l’application Android du service de streaming de musique, et non pas encore à son équivalent sur iPhone. Rappelons qu’il ne s’agit pas de la seule manière de profiter de Spotify au volant. Outre l’intégration à plusieurs applications comme Waze, le service propose également Car Thing, un appareil dédié à utiliser dans sa voiture.

