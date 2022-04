Les navigateurs Brave et DuckDuckGo s’attaquent à Google là où ça fait mal

Le navigateur Brave a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée De-AMP qui permet aux utilisateurs de contourner la technologie Accelerated Mobile Pages (AMP) de Google pour leur permettre de charger directement les sites Web, DuckDuckGo a suivi le pas.

AMP est une technologie qui a désormais plusieurs années, elle a été introduite en 2015, elle a permis à Google d’accélérer la transition des sites web du monde entier vers le mobile. Concrètement, il s’agit d’une technologie qui permet d’offrir une expérience adaptée au mobile avec une interface conçue pour les petits écrans de nos smartphones ainsi que des pages web bien plus rapides à charger pour les petites connexions.

Cette technologie a été très rapidement et massivement répandue car Google a mis en avant sur son moteur de recherche les pages web compatibles AMP (ce qui n’est plus forcément le cas désormais). Vous pouvez très facilement tester AMP sur Frandroid en ajoutant simplement /amp à la suite des adresses web de nos articles. Vous verrez que l’affichage des pages est différent, il est simplifié et la publicité est différemment intégrée. L’intérêt de Google est surtout de pouvoir diffuser des publicités dans un meilleur environnement.

Brave a décidé de désactiver par défaut AMP, l’éditeur affirme dans un article que cette technologie est « nuisible à la vie privée » et « aide Google à monopoliser et à contrôler davantage la direction du Web ». DuckDuckGo a également pris la décision de désactiver AMP sur son navigateur, sur toutes les versions. Cela signifie que les pages web que vous chargez ne chargeront plus en AMP sur ces navigateurs web alternatifs.

AMP technology is bad for privacy because it enables Google to track users even more (which is already a ton).

And, Google uses AMP to further entrench its monopoly, forcing the technology on publishers by prioritizing AMP links in search and favoring Google ads on AMP pages.

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) April 19, 2022