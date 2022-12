TikTok : comment utiliser le filtre « AI Manga »

Le filtre AI Manga sur TikTok connaît un très grand succès. Voici comment utiliser cette fonctionnalité qui vous transforme en personnage d'anime.

On ne vous fera pas l’affront de présenter TikTok. Le réseau social est extrêmement connu pour son flux ininterrompu de vidéos, les « trends » (tendances) qui s’y lancent, l’algorithme qui peut être tour à tour super pertinent et totalement à côté de la plaque, etc. Or, la plateforme est également célèbre pour les filtres qu’elle propose au moment de tourner une vidéo. Et il y en a un baptisé « AI Manga » qui est particulièrement populaire, car il crée des images dignes des meilleurs animes.

Comme son nom le laisse entendre, le filtre AI Manga permet de transformer des photos de vous ou de vos proches en personnage de manga. Si la notion d’intelligence artificielle est peut-être un peu galvaudée ici, il faut admettre que les algorithmes derrière ce filtre sont assez impressionnants et invitent vraiment à tester cette fonction encore et encore. L’occasion d’avoir quelques images rigolotes, des pépites… et de beaux ratés mémorables.

Avec la petite musique japonaise utilisée par défaut sur ce filtre, il y a vraiment de quoi se sentir dans le générique d’un anime.

Comment utiliser le filtre AI Manga de TikTok

Pour utiliser le filtre AI Manga de TikTok, la méthode est simple. Ouvrez l’application TikTok et appuyez sur le bouton + en bas au centre (qui sert à publier des vidéos). Vous accédez ainsi à la caméra de votre smartphone via l’app. Choisissez la caméra avant ou arrière selon la personne que vous allez transformer en personnage de manga.

Appuyez sur le bouton Effet en bas à gauche de l’interface.

en bas à gauche de l’interface. Cliquez sur l’icône de Loupe pour lancer une recherche.

pour lancer une recherche. Dans la barre de recherche, tapez AI Manga et sélectionnez le premier résultat.

Vous voici prêt à transformer quelqu’un (ou un animal) en personnage d’anime. Pour cela, il suffit de bien cadrer le visage puis d’appuyer sur l’écran à l’endroit indiqué par l’application.

Patientez le temps que les algorithmes fassent leur travail et hop ! Le filtre AI Manga vous montre ce qu’il sait faire. Si vous voulez en faire une vidéo à publier, il faudra penser à appuyer, au préalable, sur le bouton rouge en bas qui déclenche l’enregistrement.

On notera au passage que les mangas ont la cote en ce moment sur les applications de créations. Google Arts et Culture notamment, propose une expérience Giga Manga pour aider à dessiner vos personnages.

