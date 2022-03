Créez vos propres personnages de manga grâce à cette IA de Google

Google lance en partenariat avec le gouvernement japonais une nouvelle application appelée « Giga Manga » pour vous permettre de dessiner vos propres manga à l'aide de l'intelligence artificielle.

Dans le cadre de sa collaboration avec le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, la branche Arts et Culture de Google propose désormais une nouvelle application web intitulée « Giga Manga » qui permettra à quiconque de transformer de simples esquisses en véritables œuvres d’art dignes du maître Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball (enfin ça c’est ce que l’on aimerait).

Google Arts & Culture Télécharger Google Arts & Culture gratuitement APK

Pour cette collaboration qui prend le nom de « Manga Out Of The Box », Google s’est associé avec douze des plus grandes institutions culturelles japonaises pour mettre en avant cet art qui ne cesse de prendre de l’ampleur. L’application combine ici les expériences sur l’intelligence artificielle de Google avec l’apprentissage automatique et la pratique du dessin pour vous permettre de subjuguer vos amis à condition que vous ayez déjà un petit coup de crayon tout de même.

Ses fonctionnalités

À l’aide d’un « stylo magique », cette application vous permet notamment de faire prendre à vos traits certaines formes rappelant des personnages de manga. D’après notre test, il faudra selon nous encore un peu entraîner les programmes qui peinent encore à reconnaître des formes assez simples — une simple tête ronde avec des cheveux ne donne pas toujours le rendu escompté. Le logiciel est simplement là pour faire prendre à vos traits la forme approximative d’un personnage. Google vous laisse tout de même la possibilité de dessiner librement par la suite pour embellir votre œuvre.

Autre option sympathique de l’application : la colorisation. Il vous suffit d’un gribouillis dans la zone à colorer avec la couleur souhaitée pour voir votre personnage prendre vie. Une fois votre œuvre finie, l’application vous propose même des œuvres similaires à celle que vous venez de produire pour améliorer votre culture manga. Si vous voulez par la suite apprendre à dessiner, on vous conseillera tout de même d’autres moyens comme des applications dédiées au dessin ou carrément si vous êtes déjà adepte de commencer à investir dans de l’équipement comme dans une tablette graphique.

L’application devrait donc être une expérience amusante si vous possédez déjà quelques prédispositions au dessin. Le résultat final varie également en fonction du temps que vous aurez passé à dessiner. Nous vous conseillons au passage d’aller consulter le portail de la campagne « Manga Out Of The Box » si vous êtes intéressé par l’histoire et l’évolution de ce style de bande dessinée ainsi que ces artistes iconiques et son futur.

