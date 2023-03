WhatsApp sur Android : comment corriger le bug de la version expirée

Le mardi 17 mars, un utilisateur de Twitter a alerté WhatsApp concernant un message d'erreur impossible à corriger : son application WhatsApp Beta sur Android est indiquée comme obsolète et impossible à utiliser… mais aucune mise à jour n'est disponible. On vous explique comment résoudre le problème.

« Cette version de WhastApp est devenue obsolète le 27 mars 2023 », annonce le message d’erreur sur le smartphone de l’utilisateur Arun Krishnamurthy (@arun279). Le même jour, cet utilisateur de Twitter a partagé une capture d’écran de son application WhatsApp en bêta ouverte, devenue inutilisable sauf à « obtenir la dernière version depuis le Google Play Store ».

Impossible, selon son tweet : « aucune mise à jour n’est disponible au téléchargement ». En commentaires, de nombreux autres utilisateurs indiquent également subir ce bug.

Si vous êtes aussi concerné par un problème similaire, rassurez-vous : après que l’internaute a poliment demandé au compte officiel de WhatsApp sur Twitter de « réparer cette m**** », les développeurs de la messagerie instantanée lui ont indiqué une solution.

Un jour plus tard, le compte officiel WhatsApp répond à l’utilisateur, annonçant avoir « résolu le problème et la version bêta 2.23.7.14 est désormais disponible sur notre site Web et devrait bientôt être disponible sur la boutique Google Beta. » Une solution confirmée 20 minutes plus tard par l’usager mécontent.

En revanche, plusieurs autres indiquent en réponse que la solution ne fonctionne toujours pas pour eux. Arun Krishnamurthy (@arun279) précise donc sa méthode dans un 3e tweet : « Pour toute personne ayant encore le problème, téléchargez la dernière version à partir du site Web, installez-la, effacez le cache, redémarrez l’application. Cela a fonctionné pour moi. »

