Spotify débarque dans cette application sportive pour vous entraîner en musique

Strava a annoncé l'intégration de Spotify à son service pour permettre de contrôler sa musique sans avoir à changer d'application.

La musique et le sport sont deux loisirs qui se marient à merveille. Il faut dire que, pour passer le temps durant leurs entraînements, notamment en course à pied, beaucoup de sportif écoutent de la musique. C’est justement dans ce cadre que Spotify et Strava ont annoncé un partenariat.

Si l’on ne présente plus Spotify, principale plateforme de streaming de musique dans le monde, Strava est quant à elle une application permettant de partager chacune de ses séances d’entraînement auprès de ses amis, avec la carte de ses sorties et certaines données comme le dénivelé, l’allure ou la fréquence cardiaque. Elle permet notamment d’enregistrer une activité directement depuis un smartphone, sans avoir besoin d’une montre connectée, que ce soit en course à pied, en trail, en vélo, en natation, en yoga, en randonnée, en voile, en patin à glace, en ski alpin ou même en badminton. L’application revendique par ailleurs plus de 100 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Concrètement, le partenariat entre Strava et Spotify vise à permettre aux utilisateurs de l’application d’entraînement sportif à accéder directement, au sein de Strava, aux paramètres de lecture de Spotify. Sans avoir à changer d’application, ils pourront ainsi mettre la musique en pause, changer de piste et accéder à leurs playlists ou à leurs podcasts favoris sur la plateforme de streaming suédoise. Le principe n’est ainsi pas sans rappeler les intégrations de Spotify à d’autres applications comme Waze, Google Maps ou Peloton. Par ailleurs, l’un des principaux concurrents de Strava, Runkeeper — détenu par Asics — proposait déjà une intégration similaire des contrôles de lecture de Spotify.

Spotify et la course à pied, une relation durable

Spotify n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai dans le domaine de l’activité sportive. Rappelons que le service avait lancé, en 2015, une fonctionnalité dédiée à la course à pied. Baptisée « running », cette fonction permettait d’analyser votre cadence de pas par minute afin de vous proposer automatiquement des titres respectant ce rythme. La fonction a finalement pris fin en 2018, mais on retrouve désormais de nombreuses playlists permettant de reprendre ce principe afin d’ajuster sa cadence à un certain rythme.

La mise à jour de Strava est d’ores et déjà disponible au téléchargement pour profiter de Spotify directement depuis l’application. Cette fonction est accessible à tous les comptes Spotify, qu’il s’agisse de comptes gratuits ou de comptes Spotify Premium.

