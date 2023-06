Non, WhatsApp ne vous écoutait pas vraiment sur votre smartphone Android : Google le confirme

Régulièrement critiqué pour sa vision parfois cavalière du respect de la vie privée, Meta n'est pas à blâmer pour le problème de micro activé en permanence observé, dans certains cas, avec la version Android de WhatsApp. Google a confirmé qu'il s'agissait d'un bug.

Mise à jour du mercredi 21 juin 2023 à 11hXX :

Dans un tweet relayé par 9to5Google, les développeurs d’Android ont confirmé qu’un bug affectant certains utilisateurs de WhatsApp affichait une notification erronée, indiquant que WhatsApp avait accès en arrière-plan au microphone.

En réalité, WhatsApp n’avait pas accès au microphone. Une mise à jour de l’application permet de corriger cette erreur.

Article original du 10 mai 2023 :WhatsApp

écouterait-il ses utilisateurs Android en activant en permanence leur micro, même si ce n’est ni souhaité, ni souhaitable ? C’était la question posée en fin de semaine dernière par Foad Dabiri, un ingénieur de Twitter, qui a remarqué un comportement anormal de la messagerie, marqué par une utilisation permanente du micro. Comprenez que WhatsApp le laissait fonctionner en arrière-plan toute la journée, du matin jusqu’en pleine nuit, y compris lorsque l’application n’était pas utilisée.

WhatsApp a depuis repris le tweet de Foad Dabiri, expliquant s’être entretenu avec l’ingénieur et indiquant que ce déclenchement intempestif du micro serait dû à un bug. Il faut dire que WhatsApp avait tout intérêt à prendre rapidement la parole. Quelques heures plus tôt, Elon Musk citait le tweet de Foad Dabiri pour déclarer auprès de ses 139 millions d’abonnés que « WhatsApp n’est pas digne de confiance ».

Dans le détail, WhatsApp explique que cette activation quasi constante du micro en arrière plan, observée sur certains appareils Android, serait due à un bug propre à l’OS de Google ayant pour effet « d’attribuer à tort des autorisations depuis le Privacy Dashboard ». La plateforme explique avoir demandé à Google de mener l’enquête pour comprendre l’origine du problème et résoudre ce bug.

La filiale de Meta rappelle en outre que les utilisateurs conservent pleinement le contrôle de leur micro et de l’utilisation qui en est faite par WhatsApp depuis les réglages. Le groupe assure d’ailleurs qu’en temps normal l’application « n’accède au micro que lorsque l’utilisateur passe un appel, enregistre une note vocale ou fait une vidéo ».

Users have full control over their mic settings

Once granted permission, WhatsApp only accesses the mic when a user is making a call or recording a voice note or video – and even then, these communications are protected by end-to-end encryption so WhatsApp cannot hear them

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023