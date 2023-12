Comment Discord veut se rapprocher de WhatsApp, Messenger et autres

Discord revoit la copie de son application mobile afin de mieux coller à l'usage avec un smartphone. Un changement symbolique pour un service destiné à la base pour les ordinateurs.

Discord se rapproche un peu plus des nombreux autres services de messagerie instantanĂ©e. S’il est surtout connu pour les serveurs (comme celui de Frandroid), Discord est aussi une application de messagerie privĂ©e, comme Messenger ou encore WhatsApp. Elle annonce des changements importants concernant son application mobile.

Une nouvelle interface pour l’application mobile de Discord

La navigation par onglets en bas de l’Ă©cran a Ă©tĂ© modifiĂ©e. DorĂ©navant, on a accès aux serveurs, aux messages, aux notifications ainsi qu’aux paramètres Ă et son profil. Le premier onglet qui permet d’accĂ©der aux serveurs ne permet plus de consulter ses messages privĂ©s, mais la disposition reste similaire (notamment Ă l’expĂ©rience sur PC).

L’onglet de notifications affiche tous les messages qui vous mentionnent, que ce soit dans les messages privĂ©s ou dans les canaux de serveurs. On y trouve Ă©galement les demandes d’ami et les Ă©vĂ©nements de serveur.

Quand Discord ressemble davantage Ă n’importe quelle autre application de messagerie

L’onglet de messages lui a Ă©tĂ© entièrement revu et ressemble Ă Messenger, avec le nom de la conversation groupĂ©e ou de votre correspondant, la ou les photos de profil des interlocuteurs ainsi qu’un court extrait du dernier message. Comme le prĂ©cise le blog de Discord, au-dessus de cette liste de conversations, « vous pouvez voir ce que font tous vos amis actuellement, qu’ils soient dans un salon vocal, qu’ils jouent Ă un jeu ou Ă une ActivitĂ©, ou qu’ils Ă©coutent simplement de la musique sur Spotify. » En plus de ça, certaines conversations peuvent ĂŞtre placĂ©es en favoris pour qu’elles apparaissent toujours en haut.

Une option de recherche permet de parcourir tous les messages et fichiers de vos discussions, contrairement Ă auparavant oĂą il fallait se rendre dans chaque conversation pour rechercher un message. Un menu permet d’afficher tous les mĂ©dias et liens partagĂ©s ainsi que les messages Ă©pinglĂ©s ou encore les fils de discussion.

Au-delĂ des changements d’interface, Discord se targue d’avoir amĂ©liorĂ© les performances de son application. Par exemple, le temps d’ouverture a Ă©tĂ© rĂ©duit de 55 % sur Android et de 43 % sur iOS. De plus, « l’application mobile utilise dĂ©sormais quatre fois moins de donnĂ©es lors du premier chargement et conserve vos messages les plus rĂ©cents en arrière-plan », Ă©crit Discord sur son blog. Enfin, le nombre de plantages de l’application sur Android a Ă©tĂ© rĂ©duit de moitiĂ©.

Les fonctionnalitĂ©s qui arrivent dans Discord ou qui s’amĂ©liorent

Les rĂ©ponses Ă un message ne demandent plus Ă cliquer sur ledit message pour ensuite cliquer sur « RĂ©pondre ». Il suffit de faire glisser son doigt de droite Ă gauche sur un message pour le faire, comme sur d’autres applications. En bĂŞta depuis plusieurs mois et activable Ă l’aide d’une manipulation secrète, le thème minuit est Ă prĂ©sent dĂ©ployĂ© pour tous les smartphones Ă©quipĂ©s d’un Ă©cran Oled.

En dĂ©but d’annĂ©e, la taille limite des fichiers pouvant ĂŞtre envoyĂ©s est passĂ©e Ă 25 Mo. De plus, l’application mobile permet d’en envoyer davantage simultanĂ©ment. Lorsqu’on consulte une photo qui nous a Ă©tĂ© envoyĂ©e, on peut dĂ©filer pour regarder les photos prĂ©cĂ©dentes, sans avoir Ă quitter l’interface. Autre changement : quand plusieurs photos sont envoyĂ©es dans un message, elles ne sont plus affichĂ©es en taille rĂ©elle, mais rĂ©unies dans une grille.

La nouvelle version de l’application Discord est en cours de dĂ©ploiement pour tous les utilisateurs iOS et Android. Si vous n’y avez pas encore accès, ne soyez pas inquiets et patientez.