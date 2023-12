WhatsApp : cette nouvelle fonction vous permettra de jouer les espions, façon Mission Impossible

WhatsApp a annoncé l'arrivée des messages vocaux « à vue unique » qui ne pourront pas être enregistrés et seront supprimés une fois écoutés.

Depuis quelques annĂ©es, WhatsApp permet d’envoyer des images « à vue unique ». Concrètement, une fois l’image ouverte par le destinataire, il ne pourra ni la capturer, ni l’enregistrer, ni la transfĂ©rer et elle va ĂŞtre supprimĂ©e de la conversation. DĂ©sormais, l’application de messagerie va un peu plus loin en proposant une fonction identique, à « vue unique » Ă©galement pour les messages vocaux, comme elle l’indique sur son blog :

Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pouvez désormais envoyer des messages vocaux qui disparaissent une fois lus.

WhatsApp cite quelques exemples d’usage pour ces messages, comme la possibilitĂ© d’envoyer, Ă la voix, ses coordonnĂ©es bancaires ou prĂ©parer une surprise Ă un proche. Une fois le message Ă©coutĂ©, il sera supprimĂ©, ce qui empĂŞchera dans le premier cas Ă une personne ayant volĂ© votre smartphone d’avoir accès Ă ce message ou, dans le second, Ă la personne Ă qui la surprise est destinĂ©e, d’ĂŞtre au courant si elle emprunte votre tĂ©lĂ©phone.

Des messages sécurisés qui ne seront disponibles que durant deux semaines

WhatsApp prĂ©cise par ailleurs que les messages vocaux sont bien Ă©videmment chiffrĂ©s de bout en bout et qu’ils sont donc sĂ©curisĂ©s au mĂŞme titre que les messages textuels envoyĂ©s via l’application. Par ailleurs, les messages Ă vue unique seront signalĂ©s par une petite icĂ´ne « 1 » visible Ă droite du lecteur audio dans la discussion. Comme les photos ou vidĂ©os Ă vue unique, les messages vocaux resteront accessibles pendant 14 jours pour l’utilisateur. Après ce dĂ©lai, si le message n’a toujours pas Ă©tĂ© Ă©coutĂ©, il sera automatiquement supprimĂ©.

Meta prĂ©cise que la fonctionnalitĂ© sera dĂ©ployĂ©e Ă l’ensemble des utilisateurs « dans les prochains jours ». On ignore encore si la fonction sera proposĂ©e aussi bien sur iOS et Android que sur les versions PC, tablette et Web de WhatsApp.