WhatsApp va ressusciter cette fonction de photos privées

Après avoir supprimé les photos à vue unique sur PC et Mac, WhatsApp va à nouveau proposer cette fonctionnalité qui permet de consulter ou d'envoyer un fichier qui sera supprimé après une unique consultation.

Depuis plusieurs annĂ©es, WhatsApp permet Ă ses utilisateurs d’envoyer des photos et vidĂ©os Ă vue unique depuis l’application de messagerie sur smartphone. Les photos, vidĂ©os ou messages vocaux envoyĂ©s peuvent ainsi ĂŞtre paramĂ©trĂ©s afin de s’effacer automatiquement après une unique consultation.

NĂ©anmoins, cette fonction n’est pour l’instant disponible que sur les versions mobiles de WhatsApp et non pas sur les applications pour PC ou pour Mac. Pourtant, Meta avait bien lancĂ© cette fonction sur ordinateur il y a quelque temps, mais avait dĂ©cidĂ© d’y mettre fin il y a un an, Ă©voquant alors des soucis de confidentialitĂ©. Dès lors, au moment de consulter une photo Ă vidĂ©o unique sur PC, l’utilisateur Ă©tait invitĂ© Ă le consulter sur son smartphone, le message ne pouvant pas ĂŞtre affichĂ© sur la version Windows ou Mac de WhatsApp.

Finalement, il semble que WhatsApp ait fait machine arrière et soit prĂŞt Ă relancer la consultation et l’envoi de messages depuis ses applications pour ordinateur, comme le rapporte le site WABetaInfo. Dans une publication ce dimanche, le site spĂ©cialisĂ© sur l’actualitĂ© de la messagerie indique que « WhatsApp dĂ©ploie finalement la possibilitĂ© d’envoyer des photos et des vidĂ©os Ă vue unique depuis ses applications pour ordinateur ».

Un déploiement dans les prochaines semaines

Le site WABetaInfo signale par ailleurs que cette fonction est dĂ©jĂ disponible pour certains utilisateurs et qu’elle devrait ĂŞtre dĂ©ployĂ©e plus largement « dans les prochaines semaines », que ce soit pour la version Windows de WhatsApp, pour la version Mac, pour les iPad ou pour la dĂ©clinaison Web de la messagerie instantanĂ©e.

La fonction de message Ă vue unique est diffĂ©rente de celle des messages Ă©phĂ©mères. Les messages Ă©phĂ©mères vont en effet s’effacer après une journĂ©e, un mois ou trois mois de la discussion. En revanche, les messages Ă vue unique sont conçus pour s’effacer « après leur ouverture ». Ils ne peuvent par ailleurs pas ĂŞtre partagĂ©s, transfĂ©rĂ©s, copiĂ©s, enregistrĂ©s ou capturĂ©s sur l’Ă©cran du destinataire.