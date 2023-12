Malgré la riposte d’Apple, iMessage revient sur Android… mais pour combien de temps ?

Après le blocage d'iMessage sur son application Android, Beeper Mini semble avoir trouvé la parade... mais pas sûr qu'Apple se laisse faire.

Il y a quelques jours, le développer Beeper frappait un grand coup en lançant une nouvelle application de messagerie instantanée : Beeper Mini. Comme Beeper ou Sunbird, elle devait permettre de recevoir et d’envoyer des iMessage sur Android. Néanmoins, elle se distinguait des autres applications par un système bien plus sécurisé. En effet, Beeper Mini ne repose pas sur une ferme de Mac mini stockés directement chez l’éditeur, mais vient se connecter directement aux serveurs d’Apple.

Cela n’a cependant pas plu à la firme de Cupertino qui n’a pas tardé à corriger les accès pour empêcher Beeper Mini de se connecter aux serveurs d’iMessage. Quelques jours après le lancement de l’application, elle tombait en panne et il devenait alors impossible d’envoyer ou de recevoir des iMessage. Le patron de Beeper a pour sa part indiqué que « toutes les données indiquent qu’Apple a trouvé un moyen de couper Beeper Mini sur son réseau ».

Néanmoins, nouveau rebondissement ce lundi, comme l’a repéré le site 9to5Google, avec une application Beeper Mini de nouveau fonctionnelle, du moins en partie. Beeper semble avoir réussi à corriger la correction d’Apple pour faire fonctionner son application avec iMessage, toujours sans passer par une ferme de serveurs Mac.

Apple semble obstiné à bloquer Beeper Mini

Cependant, le correctif apporté par Beeper Mini n’est pas encore finalisé et quelques fonctionnalités sont encore absentes de l’application. C’est le cas notamment du numéro de téléphone lié. Il sera ainsi nécessaire pour les utilisateurs d’utiliser un identifiant Apple et non pas uniquement leur numéro de téléphone.

Reste encore la question de la fiabilité de cette modification de l’application. En effet, Apple est pour le moins clair quant à son intention de ne pas laisser d’autres applications accéder à iMessage. Lors de la première coupure de Beeper Mini, la firme de Cupertino indiquait en effet que « les techniques de Beeper Mini posent des risques significatifs de sécurité et de vie privée à nos utilisateurs ». Il ne fait donc guère de doute qu’Apple cherchera à nouveau à bloquer l’application.

Reste que, d’ici là, Beeper Mini a changé son fusil d’épaule quant à son modèle économique. Initialement disponible contre un abonnement de deux dollars par mois, l’application est désormais disponible gratuitement.

