Apple ne veut vraiment pas qu’Android ait accès à iMessage

L'application Beeper Mini, permettant d'accéder à iMessage depuis un smartphone Android, ne fonctionne plus. Apple aurait rapidement bloqué le système.

Bulles bleues contre bulles vertes, la guerre continue ! Alors que la différence existe depuis longtemps, la question revient très régulièrement sur le tapis ces dernières semaines… et Apple ne semble pas décidé à lâcher du terrain.

Bulles bleues vs bulles vertes

Reprenons les évènements dans l’ordre. Avec son protocole iMessage, Apple a conçu une forteresse dorée et très sélecte pour les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone. En s’envoyant des messages, les propriétaires d’iPhone peuvent profiter de nombreux avantages, comme le chiffrement de bout en bout, mais aussi l’envoi d’images, les réactions, etc. Évidemment, pour que cela fonctionne, il faut que les deux interlocuteurs possèdent un iPhone et les messages sont réduits à de simples SMS lorsque l’un d’eux est sur Android.

Pour marquer cette différence, Apple a opté pour un code couleur : si la bulle est bleue, c’est un iMessage, si elle est verte, c’est un SMS. Une petite différence qui crée parfois de grandes discriminations dans les cours d’école.

De nombreuses tentatives

Plusieurs acteurs tentent de casser cette différence. Google a par exemple effectué du lobbying pour qu’Apple adopte le RCS, un protocole ouvert, et a finalement obtenu gain de cause. Certaines différences vont ainsi se gommer, mais les couleurs des bulles vont rester.

En parallèle, certains cherchent à s’immiscer dans le protocole d’Apple. Nothing a récemment tenté sa chance avec une application Android censée permettre l’usage d’iMessage. Celle-ci n’aura toutefois pas duré puisqu’elle a été retirée quelques heures plus tard après la découverte de failles de sécurité.

Plus récemment, c’est Beeper, une startup ayant créé une application de messagerie regroupant toutes les autres qui a lancé une application dédiée à iMessage : Beeper Mini. Contrairement à celle de Nothing, celle-ci ne passe pas par un Mac pour fonctionner, mais se connecte directement aux serveurs d’Apple. La promesse est donc plutôt alléchante.

Apple siffle la fin de la fête

Voilà que 48 heures après le lancement de Beeper Mini, les messages ne partent plus. S’affiche alors un message en rouge : « échec de la recherche sur le serveur : la demande de recherche a dépassé le temps imparti ».

Sur les réseaux, la startup a rapidement pris la parole pour confirmer le problème et indiquer que ses équipes sont sur le coup. Contacté par TechCrunch, Eric Migicovsky, le CEO de Beeper, a toutefois précisé que « toutes les données indiquent [qu’Apple a trouvé un moyen de couper Beeper Mini de son réseau] ».

Si tel est le cas, rien n’indique qu’un retour durable puisse être envisagé. Apple souhaite réserver cette fonctionnalité à ses clients et clientes pour en faire un argument de vente et il serait étonnant que rien ne soit fait pour bloquer ce protocole. C’est donc plutôt mauvais signe pour Beeper Mini… ainsi que toutes celles et ceux qui espéraient envoyer des iMessage depuis leur smartphone Android.