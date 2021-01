Beeper : une application pour regrouper tous vos services de messagerie

Avec les polémiques autour de WhatsApp, de nombreux utilisateurs envisagent de quitter le service de messagerie ou l’ont déjà fait. Néanmoins, l’un des principaux freins à ce départ peut être la crainte de perdre le contact avec des proches qui ne comptent pas passer sur une application concurrente.

Il faut dire que depuis plusieurs années, les services de messagerie sur smartphones se sont multipliés. Outre les SMS, le RCS ou iMessage sur iPhone, Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, Signal, Telegram, Discord, Instagram voire Google Chats, on peut avoir des contacts qui n’utilisent qu’un seul service ou rechignent à répondre à des messages sur une autre plateforme.

C’est dans ce cadre qu’Eric Migicovsky a annoncé cette semaine le lancement d’une nouvelle application de messagerie : Beeper. Il ne s’agit pas d’un énième service, concurrent de tous les autres, mais d’une sorte de métamessagerie permettant de regrouper l’ensemble des autres services.

New app alert: I've been working on Beeper for a while and today we're launching! It's a single app to chat on iMessage, WhatsApp, and 13 other networks. Been using it as my default chat client for the last 2 years and there is NO going back. Check it out https://t.co/vjAtnYvdhS pic.twitter.com/rJ39rPFixb

— Eric Migicovsky (@ericmigi) January 20, 2021