Vous ne serez plus obligés d’utiliser Google sur un smartphone Google

Google pourrait apporter un changement important à sa barre de recherche sur les smartphones Pixel. Il serait possible de changer le moteur de recherche par défaut, à savoir choisir autre chose que... Google.

Les différents procès pour pratiques anticoncurrentielles et l’entrée en vigueur prochaine du Digital Markets Act poussent sans doute Google à effectuer quelques changements dans ses systèmes. Cela concerne aussi le Pixel Launcher, son interface Android pour les smartphones Pixel. Le moteur de recherche par défaut pourrait enfin être changé pour autre chose que Google.

Ça bouge du côté du Pixel Launcher

C’est le rédacteur spécialisé dans Google Nail Sadykov qui a révélé sur X que le Pixel Launcher permettrait bientôt de choisir un moteur de recherche par défaut. Il s’agit d’un paramètre caché dans la troisième bêta d’Android 14 QPR2. On peut y lire ceci : « Sélectionnez l’application que vous utiliserez pour effectuer des recherches sur le web. Cela affectera la recherche et le contenu de votre écran d’accueil. »

Aucune précision supplémentaire, mais comme le fait remarquer Android Authority, cela pourrait en fait changer le moteur de recherche par défaut des smartphones Pixel compatibles avec Android 14 (pour le moment, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro). Cela concerne la recherche universelle disponible sur le Pixel Launcher uniquement ainsi que potentiellement d’autres fonctionnalités de recherche. On peut aisément imaginer quelques futurs noms qui pourraient être disponibles : Bing, DuckDuckGo, Ecosia ou encore Yahoo. Néanmoins, on ignore si cela changera le design du widget de la barre de recherche sur l’écran d’accueil du Pixel par défaut.

Un autre indice de ce changement a été révélé par Lance Adams, comme il l’écrit sur X. Il s’agit de nouveaux réglages dans Chrome pour Android. L’un d’entre eux active un écran de choix de moteur de recherche qui se lance lors de la première exécution de l’application.

Derrière ce changement, des obligations réglementaires à l’encontre de Google

Google a été à plusieurs reprises sanctionné par diverses instances judiciaires pour pratiques anticoncurrentielles. En clair, sur ses services, Google privilégie ses propres autres services. Ici, Google avantage Google (son moteur de recherche) sur sa propre plateforme, le Pixel Launcher.

Pourtant, le 17 février 2024, Google sera soumis à une nouvelle réglementation européenne sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Il vise à mettre fin à toute forme de pratique anticoncurrentielle, avec des amendes potentielles élevées. C’est très probablement la raison pour laquelle Google préparerait ces changements pour son Pixel Launcher.

