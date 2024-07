Telegram : une grosse vulnérabilité a été identifiée, voici comment vérifier si vous avez été touché

Une vulnérabilité zero-day a permis de manipuler l'API de Telegram pour afficher un APK sous forme de vidéo. Corrigée depuis, elle a pu être utilisée par des acteurs malveillants pendant plusieurs semaines.

Quatrième messagerie instantanée la plus utilisée au monde en avril 2024, selon Statista, Telegram s’est forgé une belle réputation de service chiffré. Cependant, on peut être un cador de la sécurité et avoir des failles, et l’application russe n’y échappe pas. En effet, des chercheurs d’ESET, une société slovaque spécialisée dans la cybersécurité, ont confirmé l’existence d’une vulnérabilité qu’ils ont baptisée « EvilVideo » et qui peut faire froid dans le dos.

Comme son nom l’indique, elle permet d’utiliser l’API de Telegram pour créer de manière programmatique un message qui apparaît comme une vidéo de 30 secondes. Sauf qu’ici, il s’agit d’une supercherie : il est possible de placer n’importe quelle application à l’insu de l’utilisateur, qui n’a qu’à essayer de lire cette fausse vidéo pour que l’APK correspondant soit placé sur son appareil Android (le seul système d’exploitation affecté par « EvilVideo »). Pire encore, si le téléchargement automatique des médias est activé, le fichier est téléchargé dès l’ouverture de la conversation.

Heureusement, l’APK ne se lance et ne s’installe pas tout seul. Le système demande généralement une autorisation avant d’installer une application inconnue, il faut donc plusieurs étapes avant que la charge utile ne soit activée. Cette faille reste cependant assez dangereuse, car elle permet d’exploiter directement l’un des facteurs les plus fragiles en matière de cybersécurité : l’utilisateur. D’autant plus que, selon BleepingComputer, les applications qui auraient pu être déployées grâce à « EvilVideo » pourraient s’apparenter à Avast Antivirus ou à un « xHamster Premium Mod ».

Une vulnérabilité corrigée, mais qui aurait pu être exploitée depuis longtemps

Pour trouver les origines d’« EvilVideo », il faut se tourner vers un forum de piratage russe appelé XSS, dont l’un des membres a commencé à vendre l’exploit le 6 juin 2024. Selon lui, la faille concerne la v10.14.4 de l’application et ses versions antérieures, information confirmée par ESET. Telegram a pu corriger le problème dès le 11 juillet avec la v10.14.5, et les APK qui pouvaient auparavant prendre la forme d’une vidéo s’affichent désormais comme des applications.

Bien que le problème semble avoir été résolu, des acteurs malveillants ont eu au moins cinq semaines pour exploiter pleinement cette vulnérabilité. Ainsi, si vous avez utilisé Telegram avant sa mise à jour du 11 juillet, il est possible que vous ayez téléchargé sans le savoir un APK indésirable qui ne demande qu’à être ouvert.

Dans ce cas, il serait bon de lancer un scan des fichiers présents dans les dossiers /storage/emulated/0/Telegram/Telegram Video/ » (stockage interne) ou dans “/storage//Telegram/Telegram Video/” (stockage externe), comme le souligne BleepingComputer.

