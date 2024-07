Vous allez adorer ce nouveau mini player YouTube beaucoup plus pratique et plus joli

L’application mobile YouTube teste actuellement un tout nouveau design de son mini player natif. En lieu et place d’une barre de visionnage verticale peu esthétique et pratique, s’inviterait une fenêtre aux coins arrondis et avec plus de fonctionnalités, le tout digne d’une picture-in-picture telle qu’on l’a connaît.

La fonction mini player de l’application mobile YouTube est probablement celle qui mériterait le plus une cure de jouvence. Vous utilisez potentiellement cette fonctionnalité sans vous en rendre compte. C’est celle qui s’active automatiquement lorsque vous regardez une vidéo YouTube et scrollez la vidéo vers le bas.

À ce moment-là, il est alors possible de naviguer de nouveau sur l’application. Sauf qu’en bas de votre interface, s’est invitée une fenêtre qui occupe tout l’espace vertical de votre écran et où peut être lu votre contenu préalablement lancé : c’est ça, le mini player de YouTube. Vous pouvez alors kill la vidéo, ou la mettre en pause.

Le jour et la nuit

Bonne nouvelle : cette fonction devrait drastiquement changer, si l’on en croit les essais effectués par YouTube et repérés par 9to5Google. Un tout nouveau mini player pourrait faire son apparition, avec de bonnes idées à la clé. Déjà, sa surface d’affichage prendrait du galon : nous devrions avoir affaire à un grand rectangle aux coins arrondis, qui fait évidemment penser au mode picture-in-picture de l’application.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google Source : 9to5Google

Aussi, l’utilisateur serait en mesure de jouer avec le positionnement du mini player, mais aussi et surtout ses dimensions (longueur et largeur). Esthétiquement, c’est le jour et la nuit : le mini player opte ici pour un design plus moderne et bien plus en adéquation avec les codes esthétiques de YouTube, et plus largement d’Android.

Pour quand ?

De toutes nouvelles fonctions pointeraient aussi le bout de leur nez, comme l’avance ou le retour rapide de 10 secondes. La couleur des boutons d’action, elle, changerait selon le mode (clair ou sombre) que vous utilisez sur l’application et votre téléphone. Bref, c’est tout ce qu’on attend d’un mini player contemporain.

Pour le moment, cette mise à jour n’est pas largement déployée sur YouTube. En espérant que ce ne soit qu’une question de jour ou de semaines avant de la voir débarquer sur nos téléphones.