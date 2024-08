WhatsApp s’attaque au problème des notifications incessantes avec ces nouvelles fonctionnalités

WhatsApp, l’application de messagerie du groupe Meta, se dote de nouvelles fonctionnalités pour limiter les notifications inutiles sur votre boîte de réception.

Dans une mise à jour repérée par WABetaInfo, on apprend que WhatsApp va déployer de nouvelles fonctionnalités pour limiter les notifications issues de spams ou encore en réaction à des status.

Finito les spams

WhatsApp continue de s’améliorer. Après avoir proposé une nouvelle méthode d’inscription sans numéro de téléphone, l’application de messagerie instantanée s’attaque à un problème notoire : les spams.

Cette fonction, en test dans la version bêta d’Android 2.24.17.21 va permettre aux utilisateurs de bloquer les messages provenant de spams ou de numéros inconnus.

Nouvelle fonctionnalité anti-spam de WhatsApp // Source : WABetaInfo

Sur la capture d’écran réalisée par WABetaInfo, on peut voir qu’il faudra se rendre dans les paramètres avancés pour activer l’option. L’application semble indiquer que tous les messages ne seront pas bloqués, il faudra que le volume atteigne un certain nombre sans pour autant le préciser.

Cette fonction, en plus de vous protéger de liens indésirables ou frauduleux, devrait également améliorer les performances de votre appareil en réduisant le poids que peuvent représenter ces messages indésirables.

WABetaInfo précise que WhatsApp utilise d’ores et déjà des algorithmes pour filtrer ces messages.

Des notifications moins intrusives

La seconde fonctionnalité en test concerne la manière de réagir aux statuts de vos contacts. Auparavant, une réaction équivalait à un message qui se retrouvait dans la boîte principale.

Maintenant, lorsque vous cliquerez sur le petit cœur de réaction en bas des « stories » de vos contacts, l’action n’enverra plus de message. Elle générera une notification visible uniquement par la personne lorsqu’elle consultera la liste des personnes ayant vu sa story à la manière d’Instagram.

WhatsApp continue d’améliorer son application en profitant des fonctionnalités que l’on retrouve au sein du groupe Meta. Plus tôt cet été, on apprenait l’arrivée d’une fonctionnalité d’Instagram sur WhatsApp permettant de répondre plus rapidement à un message.

