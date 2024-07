WhatsApp va intégrer une fonctionnalité phare d’Instagram

WhatsApp va enfin rattraper son retour sur une fonctionnalité désormais basique des applications de messagerie : l’ajout rapide d’un émoji-réaction aux messages.

WhatsApp a lancé les émojis-reactions en 2022, vous permettant d’ajouter n’importe quel émoji sur les messages d’une conversation via un appui long.

La fonctionnalité va s’améliorer, et se rapprocher grandement d’Instagram et Messenger, avec une future mise à jour qui permettra aux utilisateurs d’ajouter une réaction grâce à un simple double clic.

Un cœur en deux clics

C’est le site WABetaInfo qui a découvert la fonctionnalité dans la dernière beta de WhatsApp pour Android. Très simplement, double cliquer sur un message lui ajoutera automatiquement un émoji cœur en réaction. Le menu de réactions plus complet existe encore, afin d’ajouter n’importe quel émoji-réaction.

De quoi vous permettre d’accélérer considérablement votre rendement en réactions sur les messages pour ne pas laisser en Vu vos interlocuteurs. Comme pour Instagram et Messenger, il ne sera pas possible de choisir quel émoji sera ajouté via le double clic, ni même de désactiver la fonctionnalité.

WABetaInfo

Il faudra faire attention de ne pas en envoyer accidentellement lorsque vous faites défiler une conversation. Mais on imagine que vous êtes entrainés avec toutes les autres applications que vous utilisez.

Comme d’habitude, la fonctionnalité devrait arriver pour tout le monde dans une future mise à jour de WhatsApp.