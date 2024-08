« Désolé, ce transfert a expiré » : WeTransfer lance une option pratique pour contrer cette frustrante limitation

L’application mobile WeTransfer se dote d’une fonctionnalité permettant d’étendre jusqu’à 30 jours la date d’expiration d’un lien de téléchargement de fichiers.

L’application mobile WeTransfer // Source : WeTransfer

Il y a diverses plateformes permettant l’envoi de gros fichiers. Parmi elles, WeTransfer est sans doute le service le plus célèbre. Or, d’innombrables personnes ont très certainement déjà vécu ce moment où, après avoir tardé à télécharger les fichiers envoyés, un message décevant s’affiche. « Désolé, ce transfert a expiré et n’est plus disponible ».

Un message d’expiration de transfert sur WeTransfer // Source : Capture d’écran

Pour contrer cette limitation, les équipes de WeTransfer lance une nouvelle option disponible uniquement sur l’application mobile du service de transfert. Celle-ci est baptisée « Save for Later » en anglais ; ce qui peut se traduire par « Enregistrer pour plus tard ».

Cette fonction veut vous éviter de redemander piteusement à votre interlocuteur de renvoyer les fichiers. « Vous pouvez désormais enregistrer un transfert pour plus tard et prolonger la date d’expiration jusqu’à 30 jours dans l’application mobile WeTransfer, ce qui vous donne plus de temps pour prévisualiser ou télécharger sur votre appareil mobile ou envoyer à vous-même pour accéder à votre ordinateur de bureau », lit-on dans le communiqué officiel.

Jusqu’à présent, les liens générés pour un transfert de fichiers sur WeTransfer avaient une durée de vie de sept jours.

Avec la fonction Enregistrer pour plus tard, « vos transferts sauvegardés sont soigneusement organisés dans une section de l’application WeTransfer afin que vous puissiez les retrouver lorsque vous en avez besoin ». Vous pouvez d’ailleurs paramétrer la date d’expiration à votre guise tant qu’il n’excède pas le plafond de 30 jours évoqué.

