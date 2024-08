Instagram veut vous permettre de partager votre activité Spotify avec vos amis

Pourquoi garder vos écoutes musicales rien que pour vous ? Instagram travaille sur une intégration de Spotify pour permettre aux utilisateurs d’afficher en direct, et automatiquement, leur activité dans les Notes.

Rien de plus heureux qu’un mélomane qui peut partager les chansons qu’il affectionne en ce moment, et l’attrait pour les diverses fonctionnalités de partage de Spotify ou Apple Music en est une preuve parmi tant d’autres. Bien entendu, les réseaux sociaux ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit de permettre aux utilisateurs d’afficher leurs bons goûts musicaux, et la dernière trouvaille d’Instagram va totalement dans ce sens.

C’est Alessandro Paluzzi, via Threads, qui nous donne un aperçu d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’afficher l’activité Spotify des utilisateurs sur leur compte Instagram. Plus précisément, cette intégration devrait se faire via les Notes, accessibles depuis l’écran des messages privés. Rien de surprenant à cela, puisqu’il était déjà possible de partager des chansons manuellement via cet outil.

Cette fonctionnalité est encore en cours de développement, et il est difficile de savoir quand elle sera déployée pour l’ensemble des utilisateurs. En attendant, quelques questions restent en suspens, comme savoir si la lecture de podcasts ou de livres audio pourra aussi être affichée, si le mode d’écoute privé sur Spotify sera bien pris en compte par Instagram, et surtout si d’autres plateformes de streaming musical seront de la partie (l’espoir fait vivre).

Les utilisateurs pourront arrêter de partager leur activité Spotify à tout moment // Source : Alessandro Paluzzi via Threads

Se substituer à TikTok au plus vite

Une telle fonctionnalité n’est pas tout à fait exclusive, puisqu’on peut déjà la voir en action sur Discord, par exemple. Elle n’est toutefois pas anodine, alors même que TikTok bataille pour pouvoir continuer à opérer aux États-Unis, une mauvaise posture que l’entreprise chinoise pourrait aussi connaitre en Europe. Il s’agit donc pour la concurrence de reprendre le flambeau d’une plateforme devenue une vitrine de premier choix pour l’industrie musicale.

Si les Reels permettent aux créateurs de contenus de passer facilement d’un réseau social à l’autre, ce sont les diverses nouvelles fonctionnalités de partage de musique qui affichent les objectifs d’Instagram. Les publications classiques, les bios, les Stories et les Notes sont autant de moyens de mettre en avant de nouveaux (et moins nouveaux) titres musicaux, et les récentes annonces de la plateforme américaine la poussent encore plus loin dans cette direction.

Alors, la filiale de Meta est-elle prête à devenir le point de rendez-vous favori de tous les mélomanes et de l’industrie musicale ? Avec ou sans le bannissement de TikTok du sol américain, il y a fort à parier que les utilisateurs n’y seront pas insensibles, tant la symbiose entre la musique et les réseaux sociaux peut s’avérer fructueuse. Du moins, ce fut une des recettes du succès de MySpace avant l’arrivée de… Facebook.

Derrière toute cette bataille entre TikTok et Instagram, l’intégration de Spotify aux Notes n’est qu’une des nouveautés qui devraient être ajoutées à ces dernières. Alessandro Paluzzi a également mis en lumière l’arrivée des GIF ou encore la création de notes en commun avec un ami. La fonctionnalité est donc en plein développement, et il semblerait bien qu’on soit parti pour en entendre encore parler dans les semaines à venir.