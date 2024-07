Instagram prend de l’avance sur TikTok avec cette fonctionnalité

Instagram propose aujourd'hui d'ajouter plus de 20 chansons à vos réels. Avec cette fonctionnalité, l'application du groupe Meta dispose d'une carte singulière face au mastodonte que représente TikTok.

C’est dans une récente mise à jour que l’on apprend qu’Instagram, l’un des réseaux sociaux du groupe Meta, permet à ses utilisateurs d’utiliser jusqu’à 20 pistes audios sur leurs Réels.

Quand la musique est bonne

C’est en 2020 qu’Instagram a lancé ses Réels, de très courtes vidéos initialement d’une durée de 60 secondes maximum comprenant de la musique, des textes et des effets visuels. Une manière de concurrencer l’entreprise chinoise, leader sur le marché : TikTok. Depuis, l’application de Meta a fait évoluer son concept, en allongeant la durée des vidéos, en s’ouvrant avec de nouvelles options de créations pour distinguer son usage de TikTok ou encore des Shorts sur YouTube.

Aujourd’hui, Instagram vous permet d’ajouter jusqu’à 20 pistes audios à vos réels. Jusqu’à présent, vous ne pouviez en utiliser qu’une seule. Vous pouvez maintenant inclure plusieurs pistes, synchroniser vos différents sons avec du texte et des autocollants. Pour utiliser la fonction, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter au mixage » qui apparaît dans l’éditeur vidéo d’Instagram. À partir de là, Il ne vous reste plus qu’à choisir les pistes que vous voulez inclure, les parties de chansons à utiliser et les placer sur votre vidéo.

Une personnalisation poussée

Avec cette fonctionnalité, il est possible pour les créateurs d’aller plus loin et de composer leur propre bande-son sur leurs vidéos. Avec cette fonction, l’utilisateur créé également son propre mix audio qui lui est attribué. Une manière supplémentaire de reconnaître du contenu original et d’en identifier plus facilement l’auteur. Ce mix audio unique peut tout de même être enregistré, partagé et être réutilisé.

Pour le moment, c’est une fonctionnalité propre à Instagram. Les utilisateurs de Tiktok doivent passer par des applications tierces pour mettre plusieurs sons dans leurs vidéos. De quoi pousser les utilisateurs à créer leurs vidéos directement dans l’éditeur de Meta.