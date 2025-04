Instagram lance officiellement « Edits » sa réponse à CapCut

Sur le terrain des logiciels de montage vidéo mobiles, CapCut a désormais un rival tout trouvé. Instagram lance en effet cette semaine, sur iOS et Android, sa propre application « Edits ».

Edits arrive désormais sur toutes les plateformes // Source : Instagram x Frandroid

Il était attendu, il est gratuit… et il est désormais disponible en version finale, aussi bien sur Android qu’iOS. Nous parlons ici d’Edits, l’outil de montage vidéo annoncé par Instagram en janvier.

Ce dernier arrive sur le marché en guise de concurrent direct à CapCut. L’application de ByteDance (maison mère de Tiktok), qui s’est imposée ces dernières années comme la solution la plus efficace pour le montage de vidéos au format vertical, a donc désormais un sérieux rival.

Comme le souligne 9to5Google, ce concurrent arrive sur les plateformes d’Apple et Google alors que CapCut a récemment rendu payantes certaines fonctionnalités jusqu’à présent gratuites. Une stratégie qui pourrait lui porter préjudice face à la gratuité revendiquée par Edits.

Edits by Instagram est à présent disponible

Sur le plan des fonctionnalités, justement, Edits propose un panel de fonction classiques, comme l’ajout de textes et de légendes, la capture de contenu dans l’application, le contrôle de la résolution et de la vitesse de défilement, ainsi que des outils d’animation par IA si vous souhaitez enrichir un peu plus vos contenus.

Bien sûr, Edits propose aussi d’utiliser des morceaux et sons à la mode (sous licence), à la manière de ce que permet déjà Instagram. Et comme sur CapCut, on y retrouve aussi une fonction de sous-titrage automatique, des outils de gestion fine de l’audio, et les habituels fonctions de traitement par IA. Sans surprise, les outils de gestion de la chronologie sont aussi présents, au même titre que des effets de fond vert basiques.

Edits by Instagram // Source : Instagram

La fonctionnalité la plus marquante du nouvel outil d’Instagram est toutefois la possibilité d’avoir un aperçu complet, et en temps réel, des données relatives à votre contenu Instagram Reels. On parle notamment ici de l’engagement, des clics et de la durée moyenne de visionnage. Ces infos, plutôt difficiles d’accès sur Instagram, sont donc accessibles sur Edits.

L’export est enfin possible jusqu’à la définition Ultra HD, sans filigrane… et contrairement à CapCut, Edits est complètement gratuit, sans fonctions payantes ou liées à un abonnement. Du moins pour l’instant.