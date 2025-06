TikTok offre enfin plus de contrôle sur son algorithme et ses recommandations : comment s’en saisir ?

Scruté de très près par les autorités à travers le monde, TikTok tente désormais de jouer la transparence en offrant aux internautes des nouveaux moyens de paramétrer leur fil de contenus.

Crédit : Pixabay

TikTok n’est pas exactement en odeur de sainteté en ce moment. Passée à deux doigts d’un bannissement pur et simple aux États-Unis, l’application chinoise est dans le viseur de l’Assemblée nationale en France pour son caractère addictif et supposément toxique.

Afin de faire bonne figure, l’appli a donc annoncé des nouveautés qui permettent à chacun et chacune de régler un peu plus finement le contenu qui apparaît sur leur fil d’actualité, note The Verge.

Grâce à une nouvelle option nommée « Gérer les sujets », il est possible d’indiquer à l’application les contenus que vous voulez voir plus souvent ou moins souvent selon vos préférences. Une dizaine de thèmes, tels que « Arts créatifs », « Fashion », « Santé » et « Humour » sont listés avec une réglette permettant de promouvoir ou limiter l’apparition de contenu idoine dans le fil « Pour toi ».

Pour accéder à ces outils de gestion du contenu, rien de bien sorcier :

Depuis l’écran d’accueil de TikTok, cliquez sur Profil en bas de l’écran

en bas de l’écran Sélectionnez ensuite le bouton Menu

Choisissez Paramètres et confidentialité

Cliquez ensuite sur Préférences de contenu

Et enfin, choisissez l’option Gérer les sujets

Une fois les curseurs déplacés à un niveau satisfaisant pour vous, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Enregistrer pour appliquer ce nouveau paradigme à votre algorithme. Pas de panique si votre fil ne change pas tout de suite, « une fois que tu as défini tes préférences de contenu, nous avons besoin d’un peu de temps pour personnaliser ton fil d’actualité », note TikTok.

L’application précise d’ailleurs bien que seul le fil « Pour toi » est influencé par ce nouvel outil. Les contenus rangés dans « Suivis » ou votre boite de réception conservent le même fonctionnement qu’avant.

À bas « SkinnyTok »

Ce nouvel outil, longtemps resté en phase bêta aux États-Unis, vient donc compléter les autres fonctions de gestion de contenu que sont le filtrage de mot clé, les comptes mis en sourdines ou le bouton « Pas intéressé(e) ». Il est plus global dans son fonctionnement, mais évidemment moins précis.

En parallèle, TikTok a aussi banni l’usage du hashtag « SkinnyTok » en France comme partout dans le monde. Cela fait suite à une intervention de Clara Chappaz, Ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, de l’Arcom et de la Commission européenne. Ce « hashtag inadmissible », selon le gouvernement, était utilisé pour mettre en avant des « dizaines de milliers de contenus promouvant la maigreur extrême ».

