Près d’un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée alors que certains ingrédients sont devenus un luxe pour des familles précaires et des étudiants. Too Good to Go permet d’aider à réduire le gaspillage alimentaire tout en offrant la possibilité de se concocter de bons petits plat à moindres frais.

J’appréhende toujours d’aller faire les courses. Au delà de la pénibilité de cette tâche, j’ai toujours du mal à avoir de l’inspiration pour des plats à cuisiner lorsque je me retrouve dans des rayons remplis de denrées. Manque d’inspiration ou flemme, je me retrouve souvent à choisir les mêmes produits et du coup à manger régulièrement les mêmes plats. Peut-être également que j’ai peur de voir la facture s’envoler lorsque j’ai envie de tester quelque chose de nouveau pour finalement rater totalement ma recette. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai récemment opté pour un robot de cuisine à la sécurité hasardeuse. Malheureusement, il ne fait pas encore les courses à ma place.

Too Good to Go est une application qui répond à ces problématiques. L’application offre la possibilité d’acheter des « paniers » de produits invendus théoriquement bon pour un aller simple à la poubelle alors qu’ils sont encore tout à fait comestibles. De manière générale, vous pourrez trouver 3 types d’établissements proposant le service : des supermarchés, des restaurants et enfin des hôtels (ou des boulangeries) qui proposent des formules petit-déjeuner. Idéal pour les petit-déjeuners à 12h le dimanche.

Concrètement, l’application me propose des établissements partenaires situés près de chez de moi. Une fois que j’ai trouvé mon bonheur, je réserve un panier et je vais le chercher directement à l’adresse indiquée avec un sac pour éviter d’éventuels emballages.

Outre le fait d’éviter le gaspillage, le point fort de l’application est sans aucun doute le prix. Je peux avoir un repas complet pour plusieurs personnes pour moins de 5 euros. De plus, lorsque je choisi d’acheter un panier à un supermarché, je me retrouve régulièrement avec de bonnes surprises qui m’invitent à tester de nouvelles recettes et à varier mes plats. Et si je n’ai pas envie de cuisiner, il me suffit juste de commander un panier à un restaurant près de chez moi afin de tester directement leurs plats cuisinés à moindre coût. À la fois utile et agréable, je recommande fortement Too Good To Go.