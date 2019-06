Afin de propose une alternative aux géants de la cartographie que sont Google Maps et Here WeGo (ex Nokia HERE), le français Qwant a lancé ce jeudi son propre service. Baptisé logiquement Qwant Maps, il promet notamment une protection de la vie privée et des données personnelles.

Après une version alpha lancée en décembre dernier, Qwant Maps, le service de cartographie du moteur de recherche français, est désormais disponible en bêta pour tous.

Le service repose notamment sur les données cartographiques collaboratives d’OpenStreetMap, et sur l’interface OpenMapTiles. Il intègre différentes fonctionnalités comme les itinéraires en voiture, à pied ou à vélo, mais pas en transport en commun, ainsi que certaines informations pour les lieux importants comme les musées, les restaurants, les écoles ou les monuments.

Outre l’aspect pratique, Qwant Maps a surtout pour intérêt de protéger la vie privée des utilisateurs. Bien évidemment, pour se géolocaliser, le service utilise le GPS du smartphone, mais l’entreprise française assure ne pas conserver les données des utilisateurs : « Qwant ne stockera pas vos informations de géolocalisation. Nous ne voulons pas connaître vos allées et venues ». En cela, Qwant s’oppose frontalement à Google Maps qui utilise ces données et les conserve pendant plusieurs mois. Ce jeudi, Google a d’ailleurs enfin lancé la suppression automatique des données de géolocalisation sur Google Maps.

Des données protégées en local grâce à Masq

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas communiquer leurs données à Qwant, le service français a par ailleurs lancé un outil baptisé Masq. Celui-ci — disponible en alpha — vous permet de stocker vos données de géolocalisation et de recherche en local avec chiffrement. De quoi personnaliser vos données en ajoutant par exemple vos lieux de travail ou de domicile, sans même que Qwant n’y ait accès sur ses serveurs, comme l’explique NextINpact.

Pour l’heure, Qwant Maps n’est disponible qu’en version bêta sur navigateur, aussi bien sur PC que sur smartphone. Aucune application n’a été annoncée.