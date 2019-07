Article sponsorisé par Dashlane

Qui ne s’est jamais retrouvé en difficulté face à un oubli de mot de passe ? Et selon les sites et les services, la récupération de ce précieux sésame peut être plus ou moins laborieuse. Heureusement des services comme Dashlane permettent de stocker et sécuriser tous vos mots de passe au même endroit.

Le mot de passe n’est pas quelque chose d’inhérent à la société moderne. Que ce soit lors du Moyen Âge, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre froide, les mots de passe ont été utilisés pour donner patte blanche. Mais que se passait-il lors d’une amnésie alors qu’il n’y avait pas encore la fonctionnalité « Mot de passe oublié » ? C’est justement ce que vous illustre cette vidéo.

Dashlane, un gestionnaire de mots de passe pour se simplifier la vie

Un gestionnaire de mots de passe n’a pas comme seul objectif de stocker des mots de passe déjà utilisés à la manière d’un coffre fort. Un outil comme Dashlane va également permettre d’accroître la sécurité de vos comptes en générant de manière aléatoire de nouveaux mots de passe plus sécurisés. En installant cette application sur votre ordinateur (Windows ou Mac) ou sur votre smartphone (iOS ou Android), il n’y aura plus qu’un seul mot de passe à retenir. Celui nécessaire pour se connecter à ce service.

Pour en savoir plus sur ce type de service et tout ce qu'il peut offrir, vous pouvez consulter notre article dédié à Dashlane.

