Pourquoi dépenser des deniers durement gagnés dans un accordeur alors qu’on a un smartphone ? Laissez-moi vous présenter Guitar Tuna, mon appli de choix.

Vous souvenez-vous du temps où j’avais les cheveux longs ? Le cliché veut que les chevelus aient deux traits : ils fument de la Marie-Jeanne, et ils jouent de la guitare. Si je ne m’exprimerai pas sur le premier joint point, je remplis bien les conditions du second.

Cela fait pourtant quelque temps que je ne m’étais pas approché du moindre instrument. Ayant décidé (pour la vingtième fois) de reprendre la guitare, je me suis acheté une guitare folk, mais n’avais pas assez d’argent pour y ajouter un accordeur « comme à l’époque ». N’ayant pas de place pour une électrique cette fois-ci, et ayant pleine confiance en l’ère moderne, je me suis dit que je pouvais bien me contenter de mon smartphone.

Guitar Tuna, l’accordeur sur smartphone

J’avais parfaitement raison, et ai très vite trouvé une application parfaite pour moi. Baptisée Guitar Tuna (comme Tuner, mais à l’américaine), elle fait exactement ce qu’on lui demande : utiliser les micros de nos appareils pour aider à accorder une guitare, une basse ou même un ukulele. Évidemment, l’accordeur classique sera toujours plus recommandé pour les instruments électriques.

GuitarTuna Télécharger gratuitement Guitar Tuna est un accordeur de guitare, basse et ukulele gratuit et graphiquement très réussi, qui offre tout ce que l'on attend d'une... 3 raisons de télécharger cette application Graphiquement réussi

Accordage simple et rapide

De nombreux outils pratiques

J’aime particulièrement cette application pour son interface. Bien que gratuite, elle n’abuse pas des bandeaux publicitaires et est graphiquement très plaisante. Lors de mes réglages, elle m’aiguille parfaitement et offre beaucoup de retours visuels simples mais appréciables pour aller au plus rapide et efficace.

L’accordage standard est gratuit, et il est ensuite possible de payer un abonnement à 50 centimes par mois pour accéder à des accordages plus exotiques. Pour être parfaitement honnête, je n’en ai pas vraiment besoin : je ne fais que grattouiller, et à ce titre la version gratuite me suffit amplement.

Notez qu’elle intègre également quelques fonctions supplémentaires, comme un métronome et une bibliothèque d’accords. Des exercices sont également disponibles çà et là, même si l’apprentissage complet demande la version payante.

Le fait de l’avoir sur smartphone facilite l’idée de pouvoir jouer dans n’importe quelle condition. Ne vous êtes-vous jamais fait piéger alors que l’on vous tend une guitare désaccordée en soirée, vos amis pensant que vous pouvez accorder à l’oreille sans souci ? Dis Bertrand, t’es bien gentil mais je sais à peine sortir Come as you are que tu me demandes un concert privé… C’est un coup bas que tu me fais là.

Plus de piège permis : sortez simplement votre smartphone ! Attention : cette application est si pratique et bien réalisée qu’elle est capable de vous faire pousser les cheveux et les ongles à votre insu. Vous êtes prévenus.