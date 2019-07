L’application GPS Waze commence à intégrer une nouvelle fonctionnalité intéressante : le prix des péages. Celle-ci est actuellement déployée aux États-Unis et au Canada, et devrait certainement s’étendre à travers le monde rapidement.

Le smartphone a signé l’arrêt de mort progressif des appareils GPS, remplacés naturellement par des applications GPS offrant exactement les mêmes fonctionnalités. Puis les services payants ont été remplacés par des gratuits, grâce généralement à des efforts communautaires.

C’est le cas de Waze, racheté par Google il y a quelque temps maintenant, dont le concept est tout simplement de se baser sur les retours des utilisateurs en route. Ce dernier commence à acquérir une fonctionnalité plus qu’intéressante.

Waze intègre le prix des péages aux États-Unis et au Canada

Bien que son principe est généralement de pouvoir vous permettre d’esquiver une autoroute coûteuse et trouver un meilleur chemin alternatif, elle ne devrait pas tarder à optimiser ce type de trajets. En effet, les prix des péages commencent à être intégrés aux États-Unis et au Canada, et devraient vite apparaître pour d’autres pays et continents.

Dans ces deux pays, le principe est simple : du fait que le prix du péage est variable, Waze se base une nouvelle fois sur les retours utilisateurs. L’application va compiler les tarifs fournis par les utilisateurs selon la date et l’heure, et va offrir une moyenne constatée.

Les prix étant fixes en France, leur intégration devrait pouvoir être réalisée rapidement et intégrée à l’application très simplement. Gageons donc que nous verrons la fonctionnalité apparaître sous peu.