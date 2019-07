La banque N26 profite de la période estivale pour renouvellement son offre premium. La carte N26 Black laisse sa place à N26 You, une carte personnalisable.

Au premier abord, N26 semble seulement céder à la mode des cartes personnalisables que proposent de plus en plus de banques. Avec N26 You, le client a en effet le choix entre 5 coloris (Océan, Rhubarbe, Sable, Menthe et Ardoise) pour sa carte bancaire, un choix au combien important pour un moyen de paiement.

Cette nouvelle offre est en fait une évolution de la N26 Black, qui comme son nom l’indique ne proposait que des cartes noires, qu’elle remplace totalement en gardant le même tarif : 9,90 euros par mois. Elle garde certains avantages de N26 Black :

Couverture des frais médicaux : en cas de rendez-vous chez le médecin ou de déplacement à l’hôpital

Vol retardé

Perte des bagages

Vol du téléphone (si celui-ci a été acheté avec la N26 Black)

Assurance agression

Protection des achats

Cashback et partenariats

Heureusement, N26 a quand même préparé quelques nouveautés autre que l’esthétisme de la carte pour sa nouvelle offre.

N26 s’est également associée avec des enseignes bien connus des voyageurs, la première clientèle de cette carte (N26 ne fait payer aucun frais de change lors des retraits ou paiements en devises étrangères). Ainsi, les clients N26 You pourront profiter d’offres chez Hotels.com, GetYourGuide, WeWork et d’autres plateformes que la banque n’a pas encore dévoilées.

L’offre pour les professionnels N26 Business You intègre également 0,1% de cashback pour les transactions effectuées avec la carte Mastercard. Cela signifie que 0,1% des montants dépensés avec la carte seront remboursés par N26, un fonctionnement très populaire aux États-Unis, mais que l’on connait peu en France.

