L’application NotifyBuddy propose d’utiliser les propriétés des écrans AMOLED pour en allumer qu’une partie et ainsi vous prévenir de l’arrivée des notifications.

Dans les premières années d’Android, nombreux étaient les smartphones à proposer une LED de notification. Cette petite lumière très pratique était configurable et permettait de s’assurer de la recharge de son smartphone, mais aussi d’être prévenu silencieusement en cas de réception d’un message. Cette fonction a aujourd’hui quasi disparu de nos smartphones, mais l’application NotifyBuddy propose une astuce pour la faire revenir.

Transformer l’AMOLED en LED

Les écrans AMOLED ont la particularité de pouvoir allumer uniquement les pixels nécessaires pour un affichage. L’application NotifyBuddy utilise cette propriété pour n’allumer qu’une partie de l’écran d’un smartphone, donnant ainsi l’impression d’une LED qui s’allume. Elle a été développée spécialement pour le OnePlus 6T, mais devrait être compatible avec d’autres modèles de smartphone sous Android Oreo, ou plus récent.

Le Play Store affiche que l’application a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois, et les avis sont généralement positifs avec une belle moyenne de 3,8 sur 5. L’installation est assez simple, et demande seulement de désactiver les éventuelles optimisations d’autonomie concernant l’application (dans le cas contraire, elle pourrait être fermée par votre smartphone et donc ne plus fonctionner). Il est aussi nécessaire de désactiver l’éventuel mode Always-On du smartphone, cette fonction qui permet d’afficher un écran de veille.