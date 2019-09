Après Facebook ou Messenger, c’est une autre application du groupe américain qui a commencé à tester le thème sombre sur les smartphones Android. Instagram propose désormais ce dark mode en version bêta… mais uniquement pour les appareils compatibles.

Comme de nombreux développeurs d’applications, Facebook commence doucement à proposer un thème sombre sur ses principales applications. Si le groupe américain l’a déjà déployé sur Messenger par exemple, il arrive désormais en version bêta sur Instagram comme l’a repéré le site XDA Developers.

Un thème sombre limité aux smartphones sous Android 10 ou One UI

Pour profiter du thème sombre d’Instagram sur Android, il vous faudra d’abord vous inscrire à la bêta de l’application sur le Play Store, puis attendre la version 114.0.0.0.24 de l’application. Dès lors, si votre smartphone bénéficie d’un thème sombre global, l’application basculera automatiquement du thème sombre au thème lumineux. Selon les observations de nos confrères américains, ce thème sombre est néanmoins réservé aux smartphones équipés d’Android 10, ou aux appareils Samsung dotés de l’interface One UI. Nous n’avons pas réussi à l’activer sur un Huawei P30 sous EMUI 9.1 malgré l’activation du thème sombre dans les paramètres de batterie. Plus étrangement, cela n’a pas non plus été possible sur Samsung Galaxy Note 10+.

Pour rappel, le thème sombre présente un triple avantage. En plus de l’aspect esthétique que certains préféreront par rapport au thème blanc, il permet également de reposer les yeux avec une luminosité moindre. Surtout, ce type de thème est particulièrement utile pour les smartphones dotés d’écrans OLED. En effet, avec ce type de dalle, les pixels noirs restent éteints, ce qui permet ainsi d’économiser davantage d’autonomie.

Pour l’heure, le thème sombre n’est disponible sur Instagram pour Android qu’en version bêta. On ignore encore quand il sera déployé à tous les utilisateurs.