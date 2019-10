WhatsApp est en train de tester une fonctionnalité permettant de paramétrer l’autodestruction des messages envoyés dans les conversations de groupe.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde. À ce titre, il est toujours intéressant de voir les nouveautés qui s’y préparent. Or, justement, le site spécialisé WABetaInfo a découvert que le service était en train de tester l’autodestruction de messages dans sa version bêta pour une petite poignée d’utilisateurs.

On découvre ainsi que dans les conversations de groupe de WhatsApp, une option « Disparition des messages » devrait faire son apparition. Pour utiliser cette fonctionnalité, il faudra toutefois être administrateur de ladite conversation afin de pouvoir accéder aux « Paramètres du groupe ».

Dans les captures d’écran partagée par WABetaInfo, on voit par ailleurs qu’il est possible de personnaliser le délai de suppression des messages. Seuls deux choix sont affichés dans la version de test : 5 secondes et une heure.

Apparemment, cette autodestruction des messages ne semble pas prévue pour les discussions privées impliquant seulement deux interlocuteurs. De mon côté, même si je suis inscrit au programme bêta de WhatsApp, je n’ai pas décelé la moindre de trace de cette nouvelle option sur mon smartphone.

WABetaInfo précise que la date de déploiement officielle de cette fonctionnalité sur WhatsApp est encore inconnue à l’heure qu’il est.