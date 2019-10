Grâce à l'application Month, je profite d'un widget Calendrier parfaitement adapté à mes préférences esthétiques. Je peux piocher dans un très large catalogue de thèmes et utiliser une interface ultra sobre.

La maison FrAndroid m’a déjà laissé exprimer mes goûts un peu bizarres en termes d’esthétique. J’aime le kitsch du plus profond de mon âme et, en conséquence, je veux utiliser un smartphone qui suit la même tendance. Ainsi, l’apparence de mon widget Agenda, que je consulte plusieurs fois par jour, se doit de correspondre à mes exigences. C’est comme ça que j’ai découvert l’application Month.

En effet, le widget Google Agenda que j’utilisais jusqu’ici est pratique, certes, mais un peu insipide à mon goût. Avec les widgets proposés par Month, j’ai beaucoup plus de libertés esthétiques — j’ai même envie dire artistique, mais j’en fais des tonnes. Ce que j’apprécie énormément ici, c’est le très large catalogue de thèmes proposés et, j’en suis le premier étonné, je n’ai finalement pas gardé le plus kitsch.

Sur Month, il y en a pour tous les goûts et vous n’aurez donc qu’à piocher dans les 80 thèmes proposés. Choisissez tranquillement celui qui ira habiller le bureau de votre smartphone puis ajustez son degré d’opacité. Détail important à savoir, les événements de chaque journée sont indiqués sous forme de points. Il faut cliquer sur une date pour dérouler pleinement les activités et rendez-vous planifiés pour la journée correspondante. En sélectionnant un événement, on accès à sa page dédiée sur son application calendrier par défaut.

Toute l’utilisation de cette application est d’une simplicité enfantine. L’application est gratuite dans sa version de base, mais vous pouvez payer un petit pécule de 2,59 euros pour avoir accès à la totalité des thèmes et pour supprimer les publicités.