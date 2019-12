Instagram a dévoilé une série de mesure visant à protéger les plus jeunes. Parmi celles-ci, l’impossibilité de s’inscrire sur le réseau social si l’on a moins de treize ans.

Ce mercredi, dans un billet publié sur son blog, Instagram a annoncé qu’il serait désormais obligatoire pour ses utilisateurs de renseigner leur date de naissance sur le réseau social. Une fonction qui vise d’une part à en interdire l’utilisation par les moins de 13 ans, et d’autre part à proposer du contenu plus approprié aux utilisateurs en fonction de leur âge.

Il faut dire que comme toutes les plateformes, Instagram est visé par la loi COPPA aux États-Unis. Celle-ci est censée protéger les jeunes internautes de contenus qui ne leur seraient pas destinés. Après YouTube il y a quelques semaines, c’est donc désormais au tour d’Instagram de se mettre en règle. Dans ce but, la première mesure annoncée vise à demander aux utilisateurs de renseigner leur date de naissance : « Selon nos conditions d’utilisation, vous devez avoir au moins 13 ans pour avoir un compte dans la plupart des pays. Demander cette information nous aidera à empêcher les personnes de moins de 13 ans d’accéder à Instagram », indique le réseau social.

Il précise néanmoins que la date de naissance et l’âge resteront privés et ne seront pas visibles des autres utilisateurs. Bien évidemment, Instagram s’appuie là uniquement sur la confiance envers les utilisateurs et n’a pas annoncé de moyen de vérification de l’âge par document d’identité officiel.

In fine, l’objectif pour Instagram est également d’utiliser ces informations liées à l’âge pour proposer du contenu plus pertinent à ses utilisateurs, avec des filtres additionnels pour les utilisateurs les plus jeunes. Il s’agit là aussi pour le réseau social de se mettre en conformité avec la régulation américaine. Celle-ci prévoit en effet une amende de 40 000 dollars pour les entreprises américaines à chaque infraction, dont notamment l’accès à leur plateforme par une personne de moins de 13 ans.