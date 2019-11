Depuis plusieurs mois, Instagram a décidé de tester la suppression des likes sur son application. Après avoir testé la suppression de ce comptage pour certains comptes dans six pays, Instagram a décidé de la tester mondialement.

En juillet dernier, Instagram annonçait le lancement d’un nouveau test sur sa plateforme. L’idée était alors de supprimer l’affichage du compteur de likes pour certains comptes. Une manière de permettre aux utilisateurs de ne pas être trop focalisés sur les likes mais davantage sur le contenu posté.

Initialement, ce test était mené dans un total de sept pays : l’Australie, le Japon, le Brésil, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande et l’Italie. Néanmoins, Instagram a annoncé ce jeudi vouloir pousser davantage son expérimentation en l’étendant au monde entier. De son côté, Facebook chercherait à proposer un système similaire pour les publications sur son réseau social.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2

