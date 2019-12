La navigation par gestes d’Android 10 déboulent sur Microsoft Launcher

La dernière mise à jour du Microsoft Launcher pour Android embarquait cette semaine une fonctionnalité attendue : le support des « Gestures » d'Android 10. Ces dernières permettent, pour rappel, une navigation proche de celle disponible sur les derniers iPhone.

Le désormais bien établi Microsoft Launcher pour Android a reçu il y a quelques jours une mise à jour (version 5.11) intéressante. Cette dernière permet désormais au service de prendre en charge la navigation par gestes, disponible sur Android 10. Ce mode de navigation, en partie inspiré du système lancé par Apple avec ses iPhone X et iOS 11, permet de se dispenser des traditionnelles commandes de navigation d’Android pour tirer pleinement parti des grands écrans borderless de nos smartphones.

Une poignée de nouveautés pour la dernière mise à jour de Microsoft Launcher

Sur Microsoft Launcher les « gestures » sont semblables à ce que l’on trouve sur Android 10. Un swipe vers le haut permet de revenir à l’écran d’accueil, glisser son doigt depuis les coins inférieurs de l’écran fait office de retour, tandis qu’un swipe maintenu permet d’afficher les applications ouvertes pour passer de l’une à l’autre.

La version 5.11 de Microsoft Launcher apporte quelques nouveautés supplémentaires mais plus anecdotiques. Parmi elles, un remaniement du tiroir d’applications et des dossiers, et la possibilité de cacher des nouvelles applications dans le tiroir d’applications. Une améliorations des performances globales du Launcher et la correction de quelques bugs sont également évoqués dans les notes de version.

Fils spirituel de l’Arrow Launcher également développé par Microsoft, le Microsoft Launcher pour Android permet de faire efficacement le pont avec l’écosystème Windows 10 et les applications proposées par le géant de Redmond (comme Office 365 par exemple). Rappelons qu’en juin dernier, Microsoft proposait une petite refonte de son lanceur d’application alternatif. Parmi les nouveautés alors proposées : un menu paramètres repensé et quelques fonctionnalités supplémentaires dans la gestion du calendrier et des mails reçus sur Outlook.

Petit à petit, Microsoft perfectionne son service, qui compte d’ores et déjà parmi les lanceurs d’applications les plus populaires sur Android, avec plus de 10 millions de téléchargements au compteur sur le Play Store.