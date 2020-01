Byte : le successeur de Vine est disponible sur Android et iOS, voici comment le télécharger

Le fondateur de Vine a lancé ce samedi sa nouvelle application de vidéos reprenant le même principe que la précédente. Avec Byte, il compte bien se lancer dans la course face à Instagram et TikTok

Il y a trois ans, Vine fermait définitivement ses portes. Le réseau social racheté par Twitter et basé sur des boucles de vidéos avait dû s’éteindre en raison d’une faible nombre d’utilisateurs et surtout de la difficulté à monétiser cette audience. Trois ans plus tard, Dom Hofman annonce finalement le lancement de Byte.

Byte est, en tous points, le successeur de Vine. L’application, lancée ce samedi, permet ainsi de publier des vidéos de six secondes qui apparaîtront en boucle sur le réseau social. De quoi permettre aux utilisateurs de faire usage de leur créativité pour essayer de faire passer une idée, un sketch, un tour de magie ou leur talent en quelques secondes.

L’application en elle-même vous permet de vous connecter à l’aide de votre compte Google. Une fois connecté, l’application se compose de quatre onglets différents. Le premier est la page d’accueil, avec les vidéos suggérées, le deuxième est la recherche, pour trouver d’autres vidéos, le troisième, au centre, vous permet de capturer et publier vous-même une vidéo. Le quatrième va centrer toutes vos notifications reçues, tandis que le dernier onglet est celui de votre profil.

Depuis la disparition de Vine en 2017, de nombreuses autres applications ont tenté de mettre en avant des fonctionnalités vidéo. On pense notamment à Snapchat avec ses stories, reprises ensuite par Instagram, mais également à IGTV du même Instagram. Enfin, c’est récemment TikTok qui a réussi à séduire une jeune audience à l’aide de ses vidéos musicales. Reste à voir si Byte parviendra à séduire suffisamment pour faire face à toutes ses concurrentes. Pour ce faire, l’application compte mettre en place un programme de rémunération pour les influenceurs.

very soon, we'll introduce a pilot version of our partner program which we will use to pay creators. byte celebrates creativity and community, and compensating creators is one important way we can support both. stay tuned for more info.

— byte (@byte_app) January 25, 2020