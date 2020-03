AnTuTu banni du Play Store… à cause de l’un de ses actionnaires

Les applications de benchmark d'AnTuTu ont été supprimé du Google Play Store. La raison ? Un lien obscure avec un éditeur persona non grata sur la boutique.

Si vous cherchez AnTuTu sur le Google Play Store afin de mesurer les performances de votre smartphone ou de votre tablette Android, vous serez surpris de ne trouver aucune occurrence du célèbre benchmark. Les trois applications de l’éditeur (AnTuTu Benchmark, AnTuTu 3D Benchmark et AiTuTu Benchmark) ont en effet été retirées de la boutique d’applications par Google.

Contacté par AndroidPolice, AnTuTu a expliqué sa situation. Google aurait supprimé les applications d’AnTuTu, jugées liées au compte du développeur Cheetah Mobile. Pour mémoire, cet éditeur a été totalement banni récemment du Google Play Store en raison de ses nombreuses infractions aux conditions d’utilisation de la boutique ces dernières années. Plusieurs éléments lui ont été reprochés, à commencer par une récolte trop importante des données des utilisateurs.

Financé, mais pas dirigé

Dans un communiqué de presse, AnTuTu explique que Cheetah Mobile est effectivement entré au capital d’AnTuTu en 2014, mais que l’application de benchmark a conservé assez de parts pour rester indépendante et maître des décisions concernant ses applications. Les développeurs pensent néanmoins savoir d’où vient la méprise :

Nous pensons que la raison de l’erreur de jugement de Google est que nous avons acheté et utilisé les services juridiques de Cheetah Mobile, donc notre lien de politique de confidentialité a utilisé l’adresse de cmcm.com.

AnTuTu fait son possible, auprès de Google et de Cheetah Mobile, pour éclaircir ce malentendu et arriver à un compromis. Nous avons contacté Google afin d’avoir leur point de vue et attendons actuellement une communication officielle de leur part.

En attendant, ceux qui souhaitent mesurer les performances de leur smartphone peuvent toujours se tourner vers un autre benchmark ou télécharger AnTuTu Benchmark sur d’autres plateformes ou en APK. Précisons que l’application est toujours disponible sur l’App Store d’Apple.