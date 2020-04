Apple rachète l’excellente app météo Dark Sky et met fin à la version Android

Apple vient de mettre la main sur une application très populaires aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et a décidé de stopper sa distribution sur le Play Store de Google.

Apple vient de racheter l’application Dark Sky, c’est ce qui est expliqué par le fondateur de l’app sur le blog de l’éditeur. Cette dernière est une app météo payante qui fournit des prévisions très détaillées, mais qui ne fonctionne que dans certains pays (États-Unis ou encore en Grande-Bretagne).

Une entreprise rachetée par un grand groupe c’est très courant. La polémique est arrivée vite suite aux premières décisions : l’arrêt total de la distribution de l’application Android sur le Play Store. Dark Sky explique également que les applications Android déjà téléchargées (y compris Wear OS) ne fonctionneront plus à partir de juillet 2020. A priori, ils pourront bénéficier d’un remboursement. Concernant les API, Dark Sky fournissant également des données météo à des applications tierces, ils continueront de fonctionner jusqu’à fin 2021. Les applications tierces de météo devront donc trouver un nouveau fournisseur de données.

Comme vous pouvez le voir, l’application toujours présente sur le Play Store, mais elle ne peut plus être téléchargée.

L’application Météo va sans doute bénéficier de ce rachat

Pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac, ce rachat pourrait être une bonne chose. L’application Météo d’Apple pourrait bénéficier de nouvelles fonctionnalités, mais surtout fournir des données plus détaillées sur les prévisions météo. Récemment, nous sommes retombés sur un widget météo toujours disponible dans Majova, l’avant-dernière version de macOS, qui n’affiche plus de données météo étant donné que l’accord avec Yahoo n’est plus d’actualité.

Nous avons notre Dark Sky local, l’app Météociel

Ne vous inquiétez pas, en France nous avons de très bonnes applications, qui plus est, gratuites. L’app Météociel fournit des données ultra-locales pour être alerté de la température, la pression, le taux d’humidité, la quantité de pluie attendue… mais aussi le vent, les orages, ainsi que de nombreuses images satellites.